10 мая 2024
09 мая 2024

На Челябинскую область надвигается шторм

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия урагана в мкрн Светлом, девушка, шторм, ветер, урага
Порывы ветра будут достигать свыше 20 метров в секунду Фото:

В Челябинской области 12 мая ожидается новый шторм. Экстренное предупреждение о сильном ветре распространило ГУ МЧС по Челябинской области.

«От Челябинского ЦГМС получен прогноз о неблагоприятной погоде. Днем 12 мая в Челябинской области ожидаются порывы ветра до 22 метров в секунду», — сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты предупреждают о возможном повреждении слабо укрепленных конструкций, кровли и остекления зданий. При таком ветре существует угроза быстрого перехода природных пожаров на населенные пункты.

Ранее о шторме в регионе в ЦГМС предупреждали 6 мая. Отмечалось, что из-за сильного ветра высока вероятность аварий и катаклизмов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области 12 мая ожидается новый шторм. Экстренное предупреждение о сильном ветре распространило ГУ МЧС по Челябинской области. «От Челябинского ЦГМС получен прогноз о неблагоприятной погоде. Днем 12 мая в Челябинской области ожидаются порывы ветра до 22 метров в секунду», — сообщает пресс-служба ведомства. Специалисты предупреждают о возможном повреждении слабо укрепленных конструкций, кровли и остекления зданий. При таком ветре существует угроза быстрого перехода природных пожаров на населенные пункты. Ранее о шторме в регионе в ЦГМС предупреждали 6 мая. Отмечалось, что из-за сильного ветра высока вероятность аварий и катаклизмов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...