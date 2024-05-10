На Челябинскую область надвигается шторм

В Челябинской области 12 мая ожидается новый шторм. Экстренное предупреждение о сильном ветре распространило ГУ МЧС по Челябинской области.
«От Челябинского ЦГМС получен прогноз о неблагоприятной погоде. Днем 12 мая в Челябинской области ожидаются порывы ветра до 22 метров в секунду», — сообщает пресс-служба ведомства.
Специалисты предупреждают о возможном повреждении слабо укрепленных конструкций, кровли и остекления зданий. При таком ветре существует угроза быстрого перехода природных пожаров на населенные пункты.
Ранее о шторме в регионе в ЦГМС предупреждали 6 мая. Отмечалось, что из-за сильного ветра высока вероятность аварий и катаклизмов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!