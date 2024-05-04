04 мая 2024

Челябинскую область предупредили о приближении шторма

© Служба новостей «URA.RU»
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Потоп. Челябинск, небо, облако, шторм, око, буря
Шторм обещает жителям области всевозможные ЧП и неприятности Фото:

В Челябинской области в предстоящий понедельник прогнозируют шторм, в связи с чем высока вероятность аварий и катаклизмов. Об этом сообщили в Челябинском центре гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС).

«Днем 6 мая в Челябинской области местами ожидаются порывы ветра до 20 м/с. В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем», — отмечают в Челябинском ЦГМС.

Специалисты предупреждают о возможном повреждении слабо укрепленных конструкций, кровли и остекления зданий. При таком ветре существует угроза быстрого перехода природных пожаров на населенные пункты. Также прогнозируется увеличение количества ДТП, появление пробок на дорогах федерального и муниципального значения.

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В Челябинской области в предстоящий понедельник прогнозируют шторм, в связи с чем высока вероятность аварий и катаклизмов. Об этом сообщили в Челябинском центре гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС). «Днем 6 мая в Челябинской области местами ожидаются порывы ветра до 20 м/с. В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем», — отмечают в Челябинском ЦГМС. Специалисты предупреждают о возможном повреждении слабо укрепленных конструкций, кровли и остекления зданий. При таком ветре существует угроза быстрого перехода природных пожаров на населенные пункты. Также прогнозируется увеличение количества ДТП, появление пробок на дорогах федерального и муниципального значения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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