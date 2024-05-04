Челябинскую область предупредили о приближении шторма

Шторм обещает жителям области всевозможные ЧП и неприятности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области в предстоящий понедельник прогнозируют шторм, в связи с чем высока вероятность аварий и катаклизмов. Об этом сообщили в Челябинском центре гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС).

«Днем 6 мая в Челябинской области местами ожидаются порывы ветра до 20 м/с. В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем», — отмечают в Челябинском ЦГМС.

Специалисты предупреждают о возможном повреждении слабо укрепленных конструкций, кровли и остекления зданий. При таком ветре существует угроза быстрого перехода природных пожаров на населенные пункты. Также прогнозируется увеличение количества ДТП, появление пробок на дорогах федерального и муниципального значения.