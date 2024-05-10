В Челябинской области мошенников боятся больше, чем террористов

Эксперты обнародовали главный страх челябинцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Челябинской области больше всего боятся стать жертвами мошенников, в отличие от других регионов, где люди испытывают страхи перед террористами, наводнениями или эпидемиями. Это следует из опубликованного исследования «Национальный индекс тревожностей» коммуникационной компании КРОС.

«Из всех всевозможных распространенных фобий, таких как угрозы теракта, миграция, коммунальные аварии и инфекции, в Челябинской области боятся больше всего мошенников. За первый квартал 2024 года регион вошел в десятку субъектов (седьмое место), где жители опасаются стать жертвами финансовых мошенников», — отмечает «Коммерсант», ссылаясь на анализ КРОС.

Отмечается, что компания КРОС проанализировала главные фобии россиян от Владивостока до Калининграда. Эксперты выявляет и анализируют страхи жителей регионов на основе новостей в СМИ и сообщений в соцсетях.