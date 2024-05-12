Shot: ракета прилетела по второму этажу дома в Белгороде. Видео

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, пуск, запуск ракеты, ВМФ, в небе,  stock
Ракета прилетела по второму этажу, сообщает Shot Фото:
новость из сюжета
В Белгороде разрушился подъезд многоэтажного дома

Обвал подъезда многоэтажки в Белгороде мог произойти из-за прилета снаряда ВСУ по второму этажу здания. Об этом заявили в telegram-канале Shot.

«Прилет по многоэтажке в Белгороде был на уровне второго этажа. В этот момент возле подъезда на улице находились люди», — передает канал со ссылкой на очевидцев.

Уточняется, что после попадания боеприпаса подъезд дома начал сыпаться. Источники Shot заявили, что на подлете к Белгороду ПВО сбила пять целей.

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Обвал подъезда многоэтажки в Белгороде мог произойти из-за прилета снаряда ВСУ по второму этажу здания. Об этом заявили в telegram-канале Shot. «Прилет по многоэтажке в Белгороде был на уровне второго этажа. В этот момент возле подъезда на улице находились люди», — передает канал со ссылкой на очевидцев. Уточняется, что после попадания боеприпаса подъезд дома начал сыпаться. Источники Shot заявили, что на подлете к Белгороду ПВО сбила пять целей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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