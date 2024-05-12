Shot: ракета прилетела по второму этажу дома в Белгороде. Видео

12 мая 2024 в 13:54 Размер текста - 17 +

Ракета прилетела по второму этажу, сообщает Shot Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета В Белгороде разрушился подъезд многоэтажного дома Обвал подъезда многоэтажки в Белгороде мог произойти из-за прилета снаряда ВСУ по второму этажу здания. Об этом заявили в telegram-канале Shot. «Прилет по многоэтажке в Белгороде был на уровне второго этажа. В этот момент возле подъезда на улице находились люди», — передает канал со ссылкой на очевидцев. Уточняется, что после попадания боеприпаса подъезд дома начал сыпаться. Источники Shot заявили, что на подлете к Белгороду ПВО сбила пять целей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Обвал подъезда многоэтажки в Белгороде мог произойти из-за прилета снаряда ВСУ по второму этажу здания. Об этом заявили в telegram-канале Shot. «Прилет по многоэтажке в Белгороде был на уровне второго этажа. В этот момент возле подъезда на улице находились люди», — передает канал со ссылкой на очевидцев. Уточняется, что после попадания боеприпаса подъезд дома начал сыпаться. Источники Shot заявили, что на подлете к Белгороду ПВО сбила пять целей.