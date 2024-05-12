Ракета прилетела по второму этажу, сообщает Shot
новость из сюжетаВ Белгороде разрушился подъезд многоэтажного дома
Обвал подъезда многоэтажки в Белгороде мог произойти из-за прилета снаряда ВСУ по второму этажу здания. Об этом заявили в telegram-канале Shot.
«Прилет по многоэтажке в Белгороде был на уровне второго этажа. В этот момент возле подъезда на улице находились люди», — передает канал со ссылкой на очевидцев.
Уточняется, что после попадания боеприпаса подъезд дома начал сыпаться. Источники Shot заявили, что на подлете к Белгороду ПВО сбила пять целей.
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