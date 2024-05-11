11 мая 2024

В УрФУ начнут готовить специалистов по нейросетям

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур, посвященный заселению в университетский кампус. Екатеринбург, урфу
Новая программа обучения появится в университете в 2024 году Фото:

Уральский федеральный университет в 2024 году начнет готовить специалистов по прикладному искусственному интеллекту для нужд государственного сектора и медицины. Об этом сообщает директор института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ Илья Обабков.

«С нового учебного года появится новая программа бакалавриата, связанная с искусственным интеллектом, его прикладными аспектами, применением и оценкой эффектов для той отрасли деятельности, в которой человек хотел бы себя реализовать», — слова Обабкова передает ТАСС.

Студенты будут работать над ИИ-проектами с первого курса, особое внимание будет уделено государственному управлению и здравоохранению. Оценка эффекта от внедрения новых IT- и ИИ-решений станет ключевым направлением проектной работы. Планируется набор более ста студентов на первый курс.

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Уральский федеральный университет в 2024 году начнет готовить специалистов по прикладному искусственному интеллекту для нужд государственного сектора и медицины. Об этом сообщает директор института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ Илья Обабков. «С нового учебного года появится новая программа бакалавриата, связанная с искусственным интеллектом, его прикладными аспектами, применением и оценкой эффектов для той отрасли деятельности, в которой человек хотел бы себя реализовать», — слова Обабкова передает ТАСС. Студенты будут работать над ИИ-проектами с первого курса, особое внимание будет уделено государственному управлению и здравоохранению. Оценка эффекта от внедрения новых IT- и ИИ-решений станет ключевым направлением проектной работы. Планируется набор более ста студентов на первый курс.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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