В УрФУ начнут готовить специалистов по нейросетям

12 мая 2024 в 18:36 Размер текста - 17 +

Новая программа обучения появится в университете в 2024 году Фото: Илья Московец © URA.RU Уральский федеральный университет в 2024 году начнет готовить специалистов по прикладному искусственному интеллекту для нужд государственного сектора и медицины. Об этом сообщает директор института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ Илья Обабков. «С нового учебного года появится новая программа бакалавриата, связанная с искусственным интеллектом, его прикладными аспектами, применением и оценкой эффектов для той отрасли деятельности, в которой человек хотел бы себя реализовать», — слова Обабкова передает ТАСС. Студенты будут работать над ИИ-проектами с первого курса, особое внимание будет уделено государственному управлению и здравоохранению. Оценка эффекта от внедрения новых IT- и ИИ-решений станет ключевым направлением проектной работы. Планируется набор более ста студентов на первый курс. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уральский федеральный университет в 2024 году начнет готовить специалистов по прикладному искусственному интеллекту для нужд государственного сектора и медицины. Об этом сообщает директор института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ Илья Обабков. «С нового учебного года появится новая программа бакалавриата, связанная с искусственным интеллектом, его прикладными аспектами, применением и оценкой эффектов для той отрасли деятельности, в которой человек хотел бы себя реализовать», — слова Обабкова передает ТАСС. Студенты будут работать над ИИ-проектами с первого курса, особое внимание будет уделено государственному управлению и здравоохранению. Оценка эффекта от внедрения новых IT- и ИИ-решений станет ключевым направлением проектной работы. Планируется набор более ста студентов на первый курс.