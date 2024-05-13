В Челябинске открыли счет для денег от продажи активов экс-губернатора

Деньги от продажи имущества Бориса Дубровского будут принимать в Совкомбанке Фото: Игорь Пантин © URA.RU

новость из сюжета Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского

В Челябинске открыли счет, куда будут поступать средства от продажи имущества признанного банкротом экс-губернатора Бориса Дубровского. Как сообщил финуправляющий Павел Стешенцев, счет открыт в Совкомбанке.

«Судебное заседание по результатам процедуры реализации имущества назначено на 17 июня. Сообщаем о кредитной организации, в которой открыт счет должника: филиал Центральный ПАО „Совкомбанк“», — уведомил Стешенцев на «Федресурсе».

Несостоятельным Дубровского признали в середине 2023 года. Вслед за этим была введена процедура реализации имущества. До конца января формировался реестр требований кредиторов. Долги у бывшего главы региона накопились из-за задолженности перед ПО «Монтажник», который семья Дубровских приобрела в 2017 году. В тот период будущий должник возглавлял регион.

«Монтажник» с 2020 года также является банкротом. В отношении фирмы действует процедура конкурсного управления. Обязательства перед компанией также привели к банкротству сына Дубровского, Александра.

По данным URA.RU, Дубровский находится за рубежом. От контактов со СМИ представители семьи отказываются.