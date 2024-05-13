В Челябинске открыли счет для денег от продажи активов экс-губернатора

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Деньги от продажи имущества Бориса Дубровского будут принимать в Совкомбанке Фото:
новость из сюжета
Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского

В Челябинске открыли счет, куда будут поступать средства от продажи имущества признанного банкротом экс-губернатора Бориса Дубровского. Как сообщил финуправляющий Павел Стешенцев, счет открыт в Совкомбанке.

«Судебное заседание по результатам процедуры реализации имущества назначено на 17 июня. Сообщаем о кредитной организации, в которой открыт счет должника: филиал Центральный ПАО „Совкомбанк“», — уведомил Стешенцев на «Федресурсе».

Несостоятельным Дубровского признали в середине 2023 года. Вслед за этим была введена процедура реализации имущества. До конца января формировался реестр требований кредиторов. Долги у бывшего главы региона накопились из-за задолженности перед ПО «Монтажник», который семья Дубровских приобрела в 2017 году. В тот период будущий должник возглавлял регион.

«Монтажник» с 2020 года также является банкротом. В отношении фирмы действует процедура конкурсного управления. Обязательства перед компанией также привели к банкротству сына Дубровского, Александра.

По данным URA.RU, Дубровский находится за рубежом. От контактов со СМИ представители семьи отказываются.

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В Челябинске открыли счет, куда будут поступать средства от продажи имущества признанного банкротом экс-губернатора Бориса Дубровского. Как сообщил финуправляющий Павел Стешенцев, счет открыт в Совкомбанке. «Судебное заседание по результатам процедуры реализации имущества назначено на 17 июня. Сообщаем о кредитной организации, в которой открыт счет должника: филиал Центральный ПАО „Совкомбанк“», — уведомил Стешенцев на «Федресурсе». Несостоятельным Дубровского признали в середине 2023 года. Вслед за этим была введена процедура реализации имущества. До конца января формировался реестр требований кредиторов. Долги у бывшего главы региона накопились из-за задолженности перед ПО «Монтажник», который семья Дубровских приобрела в 2017 году. В тот период будущий должник возглавлял регион. «Монтажник» с 2020 года также является банкротом. В отношении фирмы действует процедура конкурсного управления. Обязательства перед компанией также привели к банкротству сына Дубровского, Александра. По данным URA.RU, Дубровский находится за рубежом. От контактов со СМИ представители семьи отказываются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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