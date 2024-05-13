Ребенок упал на выходе с детского подъемника Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Спасателям и медикам горнолыжного курорта «Солнечная долина» в Челябинской области вручены благодарственные письма за спасение ребенка. Об этом сообщил замминистра общественной безопасности региона Валерий Устинов.

«Слова благодарности, конечно, нашим медикам и спасателям. Они профессионально, спокойно выполняют свою задачу. Благодаря вашим действиям вы вернули мальчика к жизни» — заявил Устинов на награждении. Для запуска сердца был использован дефибриллятор, ребенку провели искусственную вентиляцию легких при помощи мешка Амбу, а также сделали непрямой массаж сердца

Устинов подчеркнул, что от слаженной работы всех сотрудников курорта зависела жизнь ребенка. Ранее URA.RU сообщало, что инцидент произошел 12 января на детском подъемнике. Шестилетний мальчик из Кургана в присутствии инструктора оступился, его шарф зажевало движущимся механизмом, что впоследствии было видно на камерах видеонаблюдения. Инструктор оперативно отключил траволатор, ребенка в сопровождении медиков и спасателей доставили в больницу, где он несколько дней находился в коме. Ребенка выписали из больницы, мальчик поправился.

Медики и спасатели горнолыжного курорта вернули мальчика к жизни Telegram-канал Министерства общественной безопасности Челябинской области