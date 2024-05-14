14 мая 2024

Мэрия Челябинска взыскивает миллионы с полковника ФСБ

Администрация Челябинска взыскивает 2,1 млн рублей с полковника ФСБ Арбузова
© Служба новостей «URA.RU»
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Власти Челябинска через суд пытаются взыскать с Алексея Арбузова долги за землю Фото:

Администрация Челябинска взыскивает 2,1 млн рублей с индивидуального предпринимателя, полковника ФСБ в отставке Алексея Арбузова. Согласном данным арбитражного суда региона, речь идет о долге за пользование земельным участком. Иск к Арбузову от лица мэрии подал комитет по управлению имуществом и земельным отношениям (КУИЗО) Челябинска.

«Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска обратился в арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Арбузову Алексею Петровичу с требованиями о взыскании 1 млн 876 тысяч 171 рублей 52 копеек задолженности по арендной плате и 246 тысяч 541 рублей 88 копеек», — указано в документах суда. В заявлении говорится, что Арбузов не платил аренду с 1 апреля 2019 года по июнь 2023 года. Рассмотрение иска состоится 21 мая.

Арбузов много лет служил в органах госбезопасности. Ушел в отставку в звании подполковника. Затем занялся бизнесом. Суды с мэрией он не комментирует.

Участок, за пользование которым власти пытаются взыскать деньги, находится у перекрестка улиц Братьев Кашириных и Молодогвардейцев. Более десяти лет назад Арбузов получил этот участок под возведение торгового комплекса. Работы остановились на стадии обустройства фундамента, стройка была заброшена. Местные жители возмущались, пытались блокировать стройку и записывали обращения к властям.

Мэрия через суд пыталась добиться, чтобы объект признали самовольной постройкой. Власти требовали, чтобы Арбузов снес недострой. Все суды мэрия проиграла.

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Администрация Челябинска взыскивает 2,1 млн рублей с индивидуального предпринимателя, полковника ФСБ в отставке Алексея Арбузова. Согласном данным арбитражного суда региона, речь идет о долге за пользование земельным участком. Иск к Арбузову от лица мэрии подал комитет по управлению имуществом и земельным отношениям (КУИЗО) Челябинска. «Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска обратился в арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Арбузову Алексею Петровичу с требованиями о взыскании 1 млн 876 тысяч 171 рублей 52 копеек задолженности по арендной плате и 246 тысяч 541 рублей 88 копеек», — указано в документах суда. В заявлении говорится, что Арбузов не платил аренду с 1 апреля 2019 года по июнь 2023 года. Рассмотрение иска состоится 21 мая. Арбузов много лет служил в органах госбезопасности. Ушел в отставку в звании подполковника. Затем занялся бизнесом. Суды с мэрией он не комментирует. Участок, за пользование которым власти пытаются взыскать деньги, находится у перекрестка улиц Братьев Кашириных и Молодогвардейцев. Более десяти лет назад Арбузов получил этот участок под возведение торгового комплекса. Работы остановились на стадии обустройства фундамента, стройка была заброшена. Местные жители возмущались, пытались блокировать стройку и записывали обращения к властям. Мэрия через суд пыталась добиться, чтобы объект признали самовольной постройкой. Власти требовали, чтобы Арбузов снес недострой. Все суды мэрия проиграла.
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