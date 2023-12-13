Мэрия Челябинска проиграла экс-подполковнику ФСБ суд о сносе недостроя

13 декабря 2023 в 17:00 Размер текста - 17 +

Мэрия прошла три судебных инстанции, однако не добилась желаемого решения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэрии Челябинска не удалось через суд добиться сноса недостроенного торгового комплекса возле перекрестка улиц Братьев Кашириных и Молодогвардейцев, принадлежащего экс-подполковнику ФСБ Алексею Арбузову. Соответствующее решение 13 декабря вынес Арбитражный суд Уральского округа. «Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения. Кассационную жалобу — без удовлетворения», — говорится в решении суда. История с недостроем тянется на протяжении почти десяти лет. Местные жители возмущались стройкой, пытались ее блокировать и записывали обращения к властям. Администрация Челябинска обратилась с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Алексею Арбузову о признании самовольной постройкой объекта незавершенного строительства и обязании его снести самовольную постройку. Последовательно мэрия настаивала на сносе в арбитражном суде региона, затем в 18-м апелляционном суде и арбитражном суде Уральского округа, однако ни в одной из инстанций доказать свою правоту администрации не удалось. Решение о дальнейшей судьбе объекта после вынесенного решения суда зависит от Алексея Арбузова. Прежде, чем стать бизнесменом, Арбузов служил в органах госбезопасности, откуда ушел в звании подполковника. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэрии Челябинска не удалось через суд добиться сноса недостроенного торгового комплекса возле перекрестка улиц Братьев Кашириных и Молодогвардейцев, принадлежащего экс-подполковнику ФСБ Алексею Арбузову. Соответствующее решение 13 декабря вынес Арбитражный суд Уральского округа. «Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения. Кассационную жалобу — без удовлетворения», — говорится в решении суда. История с недостроем тянется на протяжении почти десяти лет. Местные жители возмущались стройкой, пытались ее блокировать и записывали обращения к властям. Администрация Челябинска обратилась с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Алексею Арбузову о признании самовольной постройкой объекта незавершенного строительства и обязании его снести самовольную постройку. Последовательно мэрия настаивала на сносе в арбитражном суде региона, затем в 18-м апелляционном суде и арбитражном суде Уральского округа, однако ни в одной из инстанций доказать свою правоту администрации не удалось. Решение о дальнейшей судьбе объекта после вынесенного решения суда зависит от Алексея Арбузова. Прежде, чем стать бизнесменом, Арбузов служил в органах госбезопасности, откуда ушел в звании подполковника.