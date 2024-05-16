Путин передвигается по Пекину на российском «Аурусе»

Путин прибыл в Пекин 15 мая Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин по прибытии в Пекин с государственным визитом. Он покинул аэропорт на «Аурусе» с кортежем.

Путин прилетел в Китай с государственным визитом 15 мая. Его у самолета встретили представители принимающей стороны и российской дипмиссии. Путин проследовал по красной дорожке вдоль роты почетного караула и сел в отечественный президентский лимузин «Аурус», передает ТАСС.

Путин приехал в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. В Пекине он будет находится 16-17 мая. Путин и Си Цзиньпин обсудят ситуацию вокруг Украины и на Ближнем Востоке, сообщал помощник президента Юрий Ушаков.