Путин передвигается по Пекину на российском «Аурусе»

Президент России Владимир Путин по прибытии в Пекин с государственным визитом. Он покинул аэропорт на «Аурусе» с кортежем.
Путин прилетел в Китай с государственным визитом 15 мая. Его у самолета встретили представители принимающей стороны и российской дипмиссии. Путин проследовал по красной дорожке вдоль роты почетного караула и сел в отечественный президентский лимузин «Аурус», передает ТАСС.
Путин приехал в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. В Пекине он будет находится 16-17 мая. Путин и Си Цзиньпин обсудят ситуацию вокруг Украины и на Ближнем Востоке, сообщал помощник президента Юрий Ушаков.
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