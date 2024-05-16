Путин передвигается по Пекину на российском «Аурусе»

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Послание президента Федеральному Собранию. Москва, владимир путин
Путин прибыл в Пекин 15 мая Фото:

Президент России Владимир Путин по прибытии в Пекин с государственным визитом. Он покинул аэропорт на «Аурусе» с кортежем.

Путин прилетел в Китай с государственным визитом 15 мая. Его у самолета встретили представители принимающей стороны и российской дипмиссии. Путин проследовал по красной дорожке вдоль роты почетного караула и сел в отечественный президентский лимузин «Аурус», передает ТАСС.

Путин приехал в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. В Пекине он будет находится 16-17 мая. Путин и Си Цзиньпин обсудят ситуацию вокруг Украины и на Ближнем Востоке, сообщал помощник президента Юрий Ушаков.

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Президент России Владимир Путин по прибытии в Пекин с государственным визитом. Он покинул аэропорт на «Аурусе» с кортежем. Путин прилетел в Китай с государственным визитом 15 мая. Его у самолета встретили представители принимающей стороны и российской дипмиссии. Путин проследовал по красной дорожке вдоль роты почетного караула и сел в отечественный президентский лимузин «Аурус», передает ТАСС. Путин приехал в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. В Пекине он будет находится 16-17 мая. Путин и Си Цзиньпин обсудят ситуацию вокруг Украины и на Ближнем Востоке, сообщал помощник президента Юрий Ушаков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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