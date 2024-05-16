Еще четверым фигурантам по делу «Крокуса» продлили арест

Суд на три месяца продлил арест еще четверым фигурантам дела о теракте в "Крокусе": Лутфуллои Назримаду*, Курбонову Джумахону Бегиджоновичу*, Юсуфзоде Якубджону Давлатхону*, Шарипзоде Муххамада Заиру* (внесены в список террористов и экстремистов) Об этом сообщает РИА Новости.
"Суд на три месяца продлил арест фигурантам", — передают журналисты РИАН решение суда. Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта. Тогда четверо вооруженных людей начали расстреливать людей на территории концертного зала. Продолжается расследование дела.
*Внесены в список террористов и экстремистов
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