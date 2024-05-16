Еще четверым фигурантам по делу «Крокуса» продлили арест

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Четверым фигурантам дела в "Крокусе" продлили арест
Четверым фигурантам дела в "Крокусе" продлили арест Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Суд на три месяца продлил арест еще четверым фигурантам дела о теракте в "Крокусе": Лутфуллои Назримаду*, Курбонову Джумахону Бегиджоновичу*, Юсуфзоде Якубджону Давлатхону*, Шарипзоде Муххамада Заиру* (внесены в список террористов и экстремистов) Об этом сообщает РИА Новости.

"Суд на три месяца продлил арест фигурантам", — передают журналисты РИАН решение суда. Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта. Тогда четверо вооруженных людей начали расстреливать людей на территории концертного зала. Продолжается расследование дела.

*Внесены в список террористов и экстремистов 

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Суд на три месяца продлил арест еще четверым фигурантам дела о теракте в "Крокусе": Лутфуллои Назримаду*, Курбонову Джумахону Бегиджоновичу*, Юсуфзоде Якубджону Давлатхону*, Шарипзоде Муххамада Заиру* (внесены в список террористов и экстремистов) Об этом сообщает РИА Новости. "Суд на три месяца продлил арест фигурантам", — передают журналисты РИАН решение суда. Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта. Тогда четверо вооруженных людей начали расстреливать людей на территории концертного зала. Продолжается расследование дела. *Внесены в список террористов и экстремистов 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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