16 мая 2024
15 мая 2024

Победители телешоу «Новые танцы» поделились опытом с танцорами из ХМАО. Видео

Танцевальный коллектив DS Crew провел мастер-класс для танцоров из ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Праздничный концерт. Эспланада. 300 лет Пермь, DS Crew
Коллектив DS Crew провел мастер-класс в Ханты-Мансийске Фото:

Танцевальный коллектив DS Crew провел мастер-класс для ребят из югорского театра танца «Смола» в Ханты-Мансийске (ХМАО). Об этом сообщило правительство региона. Команда DS Crew стала победителе шоу проекта «Новые танцы» на ТНТ в конце 2022 года.

«Как создавать магию на сцене? Ответ на этот вопрос ребята из югорского театра танца „Смола“ узнали от участников команды DS Crew. Известный коллектив провел мастер-класс, выступил с концертами и поделился впечатлениями от северной погоды», — написало правительство в telegram-канале.

Танцовщика DS Crew Дмитрия Ваганова попросили оценить Ханты-Мансийск. Он, смеясь, рассказал, что ветры в городе очень сильные, что прям сносит. Для их команды это самый ветреный город, в котором они выступали.

Команда DS Crew из Перми — лауреат многочисленных конкурсов и фестивалей, победитель шоу «Новые танцы». Зрителю запоминается самобытным стилем и целостным образом. Они 14 мая выступили в Нижневартовске, а 15 мая — в Сургуте.

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Танцевальный коллектив DS Crew провел мастер-класс для ребят из югорского театра танца «Смола» в Ханты-Мансийске (ХМАО). Об этом сообщило правительство региона. Команда DS Crew стала победителе шоу проекта «Новые танцы» на ТНТ в конце 2022 года. «Как создавать магию на сцене? Ответ на этот вопрос ребята из югорского театра танца „Смола“ узнали от участников команды DS Crew. Известный коллектив провел мастер-класс, выступил с концертами и поделился впечатлениями от северной погоды», — написало правительство в telegram-канале. Танцовщика DS Crew Дмитрия Ваганова попросили оценить Ханты-Мансийск. Он, смеясь, рассказал, что ветры в городе очень сильные, что прям сносит. Для их команды это самый ветреный город, в котором они выступали. Команда DS Crew из Перми — лауреат многочисленных конкурсов и фестивалей, победитель шоу «Новые танцы». Зрителю запоминается самобытным стилем и целостным образом. Они 14 мая выступили в Нижневартовске, а 15 мая — в Сургуте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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