Победители телешоу «Новые танцы» поделились опытом с танцорами из ХМАО. Видео

Танцевальный коллектив DS Crew провел мастер-класс для танцоров из ХМАО

17 мая 2024 в 01:08 Размер текста - 17 +

Коллектив DS Crew провел мастер-класс в Ханты-Мансийске Фото: Сергей Русанов © URA.RU Танцевальный коллектив DS Crew провел мастер-класс для ребят из югорского театра танца «Смола» в Ханты-Мансийске (ХМАО). Об этом сообщило правительство региона. Команда DS Crew стала победителе шоу проекта «Новые танцы» на ТНТ в конце 2022 года. «Как создавать магию на сцене? Ответ на этот вопрос ребята из югорского театра танца „Смола“ узнали от участников команды DS Crew. Известный коллектив провел мастер-класс, выступил с концертами и поделился впечатлениями от северной погоды», — написало правительство в telegram-канале. Танцовщика DS Crew Дмитрия Ваганова попросили оценить Ханты-Мансийск. Он, смеясь, рассказал, что ветры в городе очень сильные, что прям сносит. Для их команды это самый ветреный город, в котором они выступали. Команда DS Crew из Перми — лауреат многочисленных конкурсов и фестивалей, победитель шоу «Новые танцы». Зрителю запоминается самобытным стилем и целостным образом. Они 14 мая выступили в Нижневартовске, а 15 мая — в Сургуте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Танцевальный коллектив DS Crew провел мастер-класс для ребят из югорского театра танца «Смола» в Ханты-Мансийске (ХМАО). Об этом сообщило правительство региона. Команда DS Crew стала победителе шоу проекта «Новые танцы» на ТНТ в конце 2022 года. «Как создавать магию на сцене? Ответ на этот вопрос ребята из югорского театра танца „Смола“ узнали от участников команды DS Crew. Известный коллектив провел мастер-класс, выступил с концертами и поделился впечатлениями от северной погоды», — написало правительство в telegram-канале. Танцовщика DS Crew Дмитрия Ваганова попросили оценить Ханты-Мансийск. Он, смеясь, рассказал, что ветры в городе очень сильные, что прям сносит. Для их команды это самый ветреный город, в котором они выступали. Команда DS Crew из Перми — лауреат многочисленных конкурсов и фестивалей, победитель шоу «Новые танцы». Зрителю запоминается самобытным стилем и целостным образом. Они 14 мая выступили в Нижневартовске, а 15 мая — в Сургуте.