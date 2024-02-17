В Нижневартовске пройдет концерт победителя телешоу «Новые танцы» из Перми

В Нижневартовске состоится концерт танцевального коллектива DS Crew из Перми

18 февраля 2024 в 04:11 Размер текста - 17 +

В Нижневартовске 14 мая выступит коллектив DS Crew Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) 14 мая состоится выступление танцевального коллектива DS Crew из Перми, который стал победителем проекта «Новые танцы» на ТНТ. Об этом сообщается на сайте «Яндекс. Афиша». «Каждый знаком с творчеством и стилем коллектива из Перми DS Crew. В этом году „любимчики народа“ выходят на большую сцену с сольной программой. Вы увидите уникальное и атмосферное шоу, аналогов которому нет в России! Так что вперед за билетами! Лучшие места достаются первым!» — указано в афише. Ребята выступят 14 мая в 19:00 в «Дворце искусств». После концерта в Нижневартовске ребята поедут в Сургут. Там у них 15 мая состоится следующее выступление. URA.RU рассказывало, что коллектив DS Crew прославился на всю Россию после победы на шоу «Новые танцы» в конце 2022 года. И уже летом 2023 года ребята опубликовали свой новый клип. Видео «DS Crew | Technotronic — Get Up» на YouTube меньше чем за сутки собрало более 43 тысяч просмотров. Кроме того, команда дала в Перми первый сольный концерт. После этого коллектив начал свое всероссийское турне.

В Нижневартовске (ХМАО) 14 мая состоится выступление танцевального коллектива DS Crew из Перми, который стал победителем проекта «Новые танцы» на ТНТ. Об этом сообщается на сайте «Яндекс. Афиша». «Каждый знаком с творчеством и стилем коллектива из Перми DS Crew. В этом году „любимчики народа“ выходят на большую сцену с сольной программой. Вы увидите уникальное и атмосферное шоу, аналогов которому нет в России! Так что вперед за билетами! Лучшие места достаются первым!» — указано в афише. Ребята выступят 14 мая в 19:00 в «Дворце искусств». После концерта в Нижневартовске ребята поедут в Сургут. Там у них 15 мая состоится следующее выступление. URA.RU рассказывало, что коллектив DS Crew прославился на всю Россию после победы на шоу «Новые танцы» в конце 2022 года. И уже летом 2023 года ребята опубликовали свой новый клип. Видео «DS Crew | Technotronic — Get Up» на YouTube меньше чем за сутки собрало более 43 тысяч просмотров. Кроме того, команда дала в Перми первый сольный концерт. После этого коллектив начал свое всероссийское турне.