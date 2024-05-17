В челябинском районе прозвучат взрывы

Массовые взрывы пройдут в карьере с 9:00 до 17:00
В карьере Гумбейского щебеночного завода (Челябинская область) 20 мая пройдут массовые взрывы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Агаповского района.
«20 мая в карьере Гумбейского щебеночного завода будут проведены взрывные работы», — сообщили в пресс-службе. Жителей попросили не предпринимать никаких действий и соблюдать спокойствие.
Работы пройдут с 9:00 до 17:00. В администрации отметили, что запланированы массовые взрывы.
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