На Украине предъявили обвинения российским силовикам

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Украина заочно предъявила обвинения Бортникову (на фото) и Золотову
Украина заочно предъявила обвинения Бортникову (на фото) и Золотову Фото:

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заочно предъявило обвинения руководителям российских спецслужб по так называемым делам майдана. Среди обвиняемых — директор ФСБ Александр Бортников и глава Росгвардии Виктор Золотов, а также еще 19 генералов. 

"ГБР предъявили обвинение директору ФСБ Александру Бортникову в организации совершения государственной измены бывшим руководством СБУ, в разжигании национальной вражды и ненависти и незаконном препятствовании протестным акциям в 2013-2014 годах", — говорится в сообщении ГБР. Его опубликовали в telegram-канале. 

Там добавили, что обвинения предъявлены 20 высокопоставленным должностным лицам российских спецслужб. Среди них глава Росгвардии Виктор Золотов и другие генералы.

Ранее СК РФ предъявил обвинение бывшему заместителю Минобороны Украины Петру Мехеду и экс-заместителю начальника Генштаба ВСУ Виктору Бокию. Это связано с их преступлениями в Донбассе, передает деловое издание "Взгляд". 

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Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заочно предъявило обвинения руководителям российских спецслужб по так называемым делам майдана. Среди обвиняемых — директор ФСБ Александр Бортников и глава Росгвардии Виктор Золотов, а также еще 19 генералов.  "ГБР предъявили обвинение директору ФСБ Александру Бортникову в организации совершения государственной измены бывшим руководством СБУ, в разжигании национальной вражды и ненависти и незаконном препятствовании протестным акциям в 2013-2014 годах", — говорится в сообщении ГБР. Его опубликовали в telegram-канале.  Там добавили, что обвинения предъявлены 20 высокопоставленным должностным лицам российских спецслужб. Среди них глава Росгвардии Виктор Золотов и другие генералы. Ранее СК РФ предъявил обвинение бывшему заместителю Минобороны Украины Петру Мехеду и экс-заместителю начальника Генштаба ВСУ Виктору Бокию. Это связано с их преступлениями в Донбассе, передает деловое издание "Взгляд". 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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