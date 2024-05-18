На Украине предъявили обвинения российским силовикам

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заочно предъявило обвинения руководителям российских спецслужб по так называемым делам майдана. Среди обвиняемых — директор ФСБ Александр Бортников и глава Росгвардии Виктор Золотов, а также еще 19 генералов.
"ГБР предъявили обвинение директору ФСБ Александру Бортникову в организации совершения государственной измены бывшим руководством СБУ, в разжигании национальной вражды и ненависти и незаконном препятствовании протестным акциям в 2013-2014 годах", — говорится в сообщении ГБР. Его опубликовали в telegram-канале.
Там добавили, что обвинения предъявлены 20 высокопоставленным должностным лицам российских спецслужб. Среди них глава Росгвардии Виктор Золотов и другие генералы.
Ранее СК РФ предъявил обвинение бывшему заместителю Минобороны Украины Петру Мехеду и экс-заместителю начальника Генштаба ВСУ Виктору Бокию. Это связано с их преступлениями в Донбассе, передает деловое издание "Взгляд".
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