17 мая 2024

В ХМАО сдвинули сроки пассажирских перевозок на воде из-за ледохода

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие дорожной развязки по улице Братьев Кашириных. Челябинск, вертолет, небо
Транспортное сообщение в ХМАО организовано вертолетами Фото:

В ХМАО сдвинули дату водных пассажирских перевозок из-за продолжающегося ледохода. Сейчас организовано сообщение вертолетами. Об этом сообщил глава Октябрьского района Сергей Заплатин.

«Важная информация от АО „Северречфлот“. В связи с продолжающимся ледоходом в районе устья реки Оби сроки расстановки стоечного флота по пристаням населенных пунктов Октябрьского района и пассажирских перевозок водным транспортом сдвигаются», — написал Заплатин в telegram-канале.

Транспортное сообщение организовано вертолетами по маршрутам: Сергино — Октябрьское — Сергино, Сергино — Нижние Нарыкары — Сергино, Ханты-Мансийск — Сергино — Ханты-Мансийск». По словам Заплатина, р сроках начала пассажирских перевозок водным транспортом сообщат позже.

Правительство ХМАО планировало подписать соглашение с Федеральным агентством морского и речного транспорта. Это необходимо, чтобы обеспечить безопасные перевозки людей на боковых и малых реках округа. В 2024 году федеральному бюджету предоставляется субсидия из бюджета округа для содержания внутренних водных путей федерального значения. Они расположены в границах региона общей протяженностью — 1 539 километров.

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В ХМАО сдвинули дату водных пассажирских перевозок из-за продолжающегося ледохода. Сейчас организовано сообщение вертолетами. Об этом сообщил глава Октябрьского района Сергей Заплатин. «Важная информация от АО „Северречфлот“. В связи с продолжающимся ледоходом в районе устья реки Оби сроки расстановки стоечного флота по пристаням населенных пунктов Октябрьского района и пассажирских перевозок водным транспортом сдвигаются», — написал Заплатин в telegram-канале. Транспортное сообщение организовано вертолетами по маршрутам: Сергино — Октябрьское — Сергино, Сергино — Нижние Нарыкары — Сергино, Ханты-Мансийск — Сергино — Ханты-Мансийск». По словам Заплатина, р сроках начала пассажирских перевозок водным транспортом сообщат позже. Правительство ХМАО планировало подписать соглашение с Федеральным агентством морского и речного транспорта. Это необходимо, чтобы обеспечить безопасные перевозки людей на боковых и малых реках округа. В 2024 году федеральному бюджету предоставляется субсидия из бюджета округа для содержания внутренних водных путей федерального значения. Они расположены в границах региона общей протяженностью — 1 539 километров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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