В ХМАО сдвинули сроки пассажирских перевозок на воде из-за ледохода

В ХМАО сдвинули дату водных пассажирских перевозок из-за продолжающегося ледохода. Сейчас организовано сообщение вертолетами. Об этом сообщил глава Октябрьского района Сергей Заплатин.
«Важная информация от АО „Северречфлот“. В связи с продолжающимся ледоходом в районе устья реки Оби сроки расстановки стоечного флота по пристаням населенных пунктов Октябрьского района и пассажирских перевозок водным транспортом сдвигаются», — написал Заплатин в telegram-канале.
Транспортное сообщение организовано вертолетами по маршрутам: Сергино — Октябрьское — Сергино, Сергино — Нижние Нарыкары — Сергино, Ханты-Мансийск — Сергино — Ханты-Мансийск». По словам Заплатина, р сроках начала пассажирских перевозок водным транспортом сообщат позже.
Правительство ХМАО планировало подписать соглашение с Федеральным агентством морского и речного транспорта. Это необходимо, чтобы обеспечить безопасные перевозки людей на боковых и малых реках округа. В 2024 году федеральному бюджету предоставляется субсидия из бюджета округа для содержания внутренних водных путей федерального значения. Они расположены в границах региона общей протяженностью — 1 539 километров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!