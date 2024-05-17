В ХМАО сдвинули сроки пассажирских перевозок на воде из-за ледохода

18 мая 2024 в 20:00 Размер текста - 17 +

Транспортное сообщение в ХМАО организовано вертолетами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ХМАО сдвинули дату водных пассажирских перевозок из-за продолжающегося ледохода. Сейчас организовано сообщение вертолетами. Об этом сообщил глава Октябрьского района Сергей Заплатин. «Важная информация от АО „Северречфлот“. В связи с продолжающимся ледоходом в районе устья реки Оби сроки расстановки стоечного флота по пристаням населенных пунктов Октябрьского района и пассажирских перевозок водным транспортом сдвигаются», — написал Заплатин в telegram-канале. Транспортное сообщение организовано вертолетами по маршрутам: Сергино — Октябрьское — Сергино, Сергино — Нижние Нарыкары — Сергино, Ханты-Мансийск — Сергино — Ханты-Мансийск». По словам Заплатина, р сроках начала пассажирских перевозок водным транспортом сообщат позже. Правительство ХМАО планировало подписать соглашение с Федеральным агентством морского и речного транспорта. Это необходимо, чтобы обеспечить безопасные перевозки людей на боковых и малых реках округа. В 2024 году федеральному бюджету предоставляется субсидия из бюджета округа для содержания внутренних водных путей федерального значения. Они расположены в границах региона общей протяженностью — 1 539 километров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ХМАО сдвинули дату водных пассажирских перевозок из-за продолжающегося ледохода. Сейчас организовано сообщение вертолетами. Об этом сообщил глава Октябрьского района Сергей Заплатин. «Важная информация от АО „Северречфлот“. В связи с продолжающимся ледоходом в районе устья реки Оби сроки расстановки стоечного флота по пристаням населенных пунктов Октябрьского района и пассажирских перевозок водным транспортом сдвигаются», — написал Заплатин в telegram-канале. Транспортное сообщение организовано вертолетами по маршрутам: Сергино — Октябрьское — Сергино, Сергино — Нижние Нарыкары — Сергино, Ханты-Мансийск — Сергино — Ханты-Мансийск». По словам Заплатина, р сроках начала пассажирских перевозок водным транспортом сообщат позже. Правительство ХМАО планировало подписать соглашение с Федеральным агентством морского и речного транспорта. Это необходимо, чтобы обеспечить безопасные перевозки людей на боковых и малых реках округа. В 2024 году федеральному бюджету предоставляется субсидия из бюджета округа для содержания внутренних водных путей федерального значения. Они расположены в границах региона общей протяженностью — 1 539 километров.