05 апреля 2024

Власти ХМАО обеспечат безопасность пассажирских перевозок на реках

© Служба новостей «URA.RU»
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Стройки в Заозерном. Курган, черная речка
Федеральному бюджету дадут субсидию из бюджета округа для содержания водных путей Фото:

Правительство ХМАО подпишет соглашение с Федеральным агентством морского и речного транспорта, чтобы обеспечить безопасные перевозки людей на боковых и малых реках округа. Об этом сообщило правительство региона.

«Одобрен проект соглашения между Федеральным агентством морского и речного транспорта и правительством Югры. Его цель заключается в обеспечение безопасности пассажирских перевозок водным транспортом на боковых и малых реках на территории округа», — написало правительство региона на официальном сайте.

В 2024 году федеральному бюджету предоставляется субсидия из бюджета округа для содержания внутренних водных путей федерального значения. Они расположены в границах региона общей протяженностью — 1 539 километров.

Между правительством ХМАО и банком ВТБ был одобрен проект соглашения о сотрудничестве. В него входит привлечение частных инвестиций в экономику региона, а также внедрение современных банковских технологий и банковской инфраструктуры. Подписание документа планируется в период с 5 по 8 июня на Петербургском международном экономическом форуме.

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Правительство ХМАО подпишет соглашение с Федеральным агентством морского и речного транспорта, чтобы обеспечить безопасные перевозки людей на боковых и малых реках округа. Об этом сообщило правительство региона. «Одобрен проект соглашения между Федеральным агентством морского и речного транспорта и правительством Югры. Его цель заключается в обеспечение безопасности пассажирских перевозок водным транспортом на боковых и малых реках на территории округа», — написало правительство региона на официальном сайте. В 2024 году федеральному бюджету предоставляется субсидия из бюджета округа для содержания внутренних водных путей федерального значения. Они расположены в границах региона общей протяженностью — 1 539 километров. Между правительством ХМАО и банком ВТБ был одобрен проект соглашения о сотрудничестве. В него входит привлечение частных инвестиций в экономику региона, а также внедрение современных банковских технологий и банковской инфраструктуры. Подписание документа планируется в период с 5 по 8 июня на Петербургском международном экономическом форуме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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