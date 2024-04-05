Власти ХМАО обеспечат безопасность пассажирских перевозок на реках

Федеральному бюджету дадут субсидию из бюджета округа для содержания водных путей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Правительство ХМАО подпишет соглашение с Федеральным агентством морского и речного транспорта, чтобы обеспечить безопасные перевозки людей на боковых и малых реках округа. Об этом сообщило правительство региона.

«Одобрен проект соглашения между Федеральным агентством морского и речного транспорта и правительством Югры. Его цель заключается в обеспечение безопасности пассажирских перевозок водным транспортом на боковых и малых реках на территории округа», — написало правительство региона на официальном сайте.

В 2024 году федеральному бюджету предоставляется субсидия из бюджета округа для содержания внутренних водных путей федерального значения. Они расположены в границах региона общей протяженностью — 1 539 километров.

Между правительством ХМАО и банком ВТБ был одобрен проект соглашения о сотрудничестве. В него входит привлечение частных инвестиций в экономику региона, а также внедрение современных банковских технологий и банковской инфраструктуры. Подписание документа планируется в период с 5 по 8 июня на Петербургском международном экономическом форуме.