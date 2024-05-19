19 мая 2024
18 мая 2024
17 мая 2024

Житель ХМАО украл велосипед и тонометр, проникнув в чужую крышу

© Служба новостей «URA.RU»
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Злоумышленник забрался в чужой дом и украл тонометр, велосипед и светильник
Злоумышленник забрался в чужой дом и украл тонометр, велосипед и светильник Фото:

Житель Сургута 1990 года рождения забрался в чужой дом через поврежденную крышу и украл велосипед, тонометр и фонарь. Об этом сообщили в telegram-канале полиции ХМАО.

"Сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Сургуту установили подозреваемого 1990 года рождения, который через поврежденную крышу проник в квартиру дома по улице Энтузиастов и похитил имущество (велосипед, тонометр и железный осветительный фонарь) общей стоимостью 31 000 рублей", — пояснили в силовом ведомстве. На данный момент похищенное изъято.

Мужчину задержали. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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Житель Сургута 1990 года рождения забрался в чужой дом через поврежденную крышу и украл велосипед, тонометр и фонарь. Об этом сообщили в telegram-канале полиции ХМАО. "Сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Сургуту установили подозреваемого 1990 года рождения, который через поврежденную крышу проник в квартиру дома по улице Энтузиастов и похитил имущество (велосипед, тонометр и железный осветительный фонарь) общей стоимостью 31 000 рублей", — пояснили в силовом ведомстве. На данный момент похищенное изъято. Мужчину задержали. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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