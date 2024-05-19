Житель ХМАО украл велосипед и тонометр, проникнув в чужую крышу

Житель Сургута 1990 года рождения забрался в чужой дом через поврежденную крышу и украл велосипед, тонометр и фонарь. Об этом сообщили в telegram-канале полиции ХМАО.
"Сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Сургуту установили подозреваемого 1990 года рождения, который через поврежденную крышу проник в квартиру дома по улице Энтузиастов и похитил имущество (велосипед, тонометр и железный осветительный фонарь) общей стоимостью 31 000 рублей", — пояснили в силовом ведомстве. На данный момент похищенное изъято.
Мужчину задержали. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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