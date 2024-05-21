Путин начал встречу с главой Калмыкии с комплиментов. Видео

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Владимир путин обсуждает с Бату Хасиковым экономические результаты Калмыкии
Владимир путин обсуждает с Бату Хасиковым экономические результаты Калмыкии Фото:

Президент России Владимир Путин встретился с главой Калмыкии Бату Хасиковым. Глава РФ в начале разговора отметил, что регион известен как край тюльпанов, в нем находится самая большая в Европе статуя Будды, а также здесь впервые в РФ в школьную программу были включены шахматы.

"Республику Калмыкию называют краем тюльпанов. Самая большая в Европе статуя Будды. И впервые в России в обязательную школьную программу включены шахматы", — заявил Путин на встрече. Трансляция шла на телеканале "Россия-24".

Пресс-служба Кремля сообщила, что основной темой обсуждения стали экономические показатели и методы развития промышленности и сельского хозяйства в регионе, а также улучшение системы здравоохранения. Заявление опубликовано в telеgram-канале. 

Ранее сообщалось, что Путин весной встретится с губернаторами, чьи полномочия истекают ближайшей осенью. С недавних пор главы регионов на таких беседах напрямую просят у президента «благословения» переизбраться. 

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Президент России Владимир Путин встретился с главой Калмыкии Бату Хасиковым. Глава РФ в начале разговора отметил, что регион известен как край тюльпанов, в нем находится самая большая в Европе статуя Будды, а также здесь впервые в РФ в школьную программу были включены шахматы. "Республику Калмыкию называют краем тюльпанов. Самая большая в Европе статуя Будды. И впервые в России в обязательную школьную программу включены шахматы", — заявил Путин на встрече. Трансляция шла на телеканале "Россия-24". Пресс-служба Кремля сообщила, что основной темой обсуждения стали экономические показатели и методы развития промышленности и сельского хозяйства в регионе, а также улучшение системы здравоохранения. Заявление опубликовано в telеgram-канале.  Ранее сообщалось, что Путин весной встретится с губернаторами, чьи полномочия истекают ближайшей осенью. С недавних пор главы регионов на таких беседах напрямую просят у президента «благословения» переизбраться. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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