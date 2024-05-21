В Челябинске меняют проект школы единоборств экс-чемпиона мира по боксу Сергея Ковалева

В Челябинске обсудят строительство школы единоборств Сергея Ковалева

21 мая 2024 в 19:10 Размер текста - 17 +

Общественные обсуждения по поводу проекта школы Ковалева пройдут в Челябинске с 28 мая 4 июня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске с 28 мая по 4 июня пройдут общественные обсуждения, связанные со строительством спортивной «Школы единоборств С. А. Ковалева „Крашер“». Инициатор запрашивает разрешение на условно разрешенный вид использования участка и на отклонение от предельных параметров, сообщили в пресс-службе мэрии. «С 28 мая по 4 июня 2024 года в Челябинске пройдут общественные обсуждения проектов решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и отклонение от предельных параметров для строительства объекта социально-культурного назначения «Школа единоборств С. А. Ковалева «Крашер». Заявитель обратился в администрацию города разрешить занятия спортом в помещениях, поскольку на данный момент занятия относятся к условным видам использования участка», — сообщили в пресс-службе. Строительство школы единоборств было одобрено еще в 2018 году. Для этого в аренду был предоставлен земельный участок, расположенный между легкоатлетическим манежем УралГУФК и гостиницей «Radisson Blu». Также была утверждена документация по планировке территории. После утверждения в 2021 году правил землепользования и застройки города Челябинска, земельный участок, предоставленный заявителю, был исключен из деловой зоны и отнесен к рекреационно-спортивной зоне. Учитывая, что в этом случае обеспечение занятий спортом в помещениях относится к условным видам использования, заявитель обратился за соответствующим разрешением. Кроме того, заявитель просит разрешение на отклонение от предельных параметров. Параметры, которые были утверждены в документации 2018 года для деловой зоны, на данный момент не отвечают параметрам рекреационно-спортивной зоны. Также инициатором проекта было представлено положительное заключение негосударственной экспертизы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске с 28 мая по 4 июня пройдут общественные обсуждения, связанные со строительством спортивной «Школы единоборств С. А. Ковалева „Крашер“». Инициатор запрашивает разрешение на условно разрешенный вид использования участка и на отклонение от предельных параметров, сообщили в пресс-службе мэрии. «С 28 мая по 4 июня 2024 года в Челябинске пройдут общественные обсуждения проектов решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и отклонение от предельных параметров для строительства объекта социально-культурного назначения «Школа единоборств С. А. Ковалева «Крашер». Заявитель обратился в администрацию города разрешить занятия спортом в помещениях, поскольку на данный момент занятия относятся к условным видам использования участка», — сообщили в пресс-службе. Строительство школы единоборств было одобрено еще в 2018 году. Для этого в аренду был предоставлен земельный участок, расположенный между легкоатлетическим манежем УралГУФК и гостиницей «Radisson Blu». Также была утверждена документация по планировке территории. После утверждения в 2021 году правил землепользования и застройки города Челябинска, земельный участок, предоставленный заявителю, был исключен из деловой зоны и отнесен к рекреационно-спортивной зоне. Учитывая, что в этом случае обеспечение занятий спортом в помещениях относится к условным видам использования, заявитель обратился за соответствующим разрешением. Кроме того, заявитель просит разрешение на отклонение от предельных параметров. Параметры, которые были утверждены в документации 2018 года для деловой зоны, на данный момент не отвечают параметрам рекреационно-спортивной зоны. Также инициатором проекта было представлено положительное заключение негосударственной экспертизы.