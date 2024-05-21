Половина челябинцев занимаются спортом онлайн

Авито Услуги: в Челябинске 47% жителей выбирают онлайн-тренировки

22 мая 2024 в 11:52 Размер текста - 17 +

Физическую форму к лету готовят 73% челябинцев Фото: Размик Закарян © URA.RU В Челябинске половина жителей выбирают онлайн-тренировки взамен традиционным занятиям. Чаще всего оффлайн-формат предпочитает старшее поколение, сообщили 22 мая URA.RU в пресс-службе сервиса «Авито Услуги» «В Челябинске 47% жителей, занимающихся с тренером, предпочитают занятия онлайн, а 53% склоняются к традиционным тренировкам. Из опрошенных оффлайн-формат чаще всего выбирает старшее поколение — 61%. Для молодых людей формат занятий спортом оказался неважен», — сообщили URA.RU «Авито Услуги». Аналитики уточнили, что физическую форму к лету готовят 73% челябинцев. Из них 44% уже занимаются спортом, а 38% только планируют начать. Услугами тренеров в Челябинске пользуются только 6% населения, однако 14% активно ищут их. При выборе специалистов жители чаще всего обращают внимание на опыт работ (55%), для 46% важна стоимость, для 46% челябинцев важны расположение и отзывы спортивной организации. Респонденты также назвали бюджет, который они готовы отдавать за спорт с услугами тренера. До 5 тысяч рублей в месяц готовы тратить 92% челябинцев, от 5 до 10 тысяч — 8%. Тратить более 10 тысяч рублей не готов никто из опрошенных. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске половина жителей выбирают онлайн-тренировки взамен традиционным занятиям. Чаще всего оффлайн-формат предпочитает старшее поколение, сообщили 22 мая URA.RU в пресс-службе сервиса «Авито Услуги» «В Челябинске 47% жителей, занимающихся с тренером, предпочитают занятия онлайн, а 53% склоняются к традиционным тренировкам. Из опрошенных оффлайн-формат чаще всего выбирает старшее поколение — 61%. Для молодых людей формат занятий спортом оказался неважен», — сообщили URA.RU «Авито Услуги». Аналитики уточнили, что физическую форму к лету готовят 73% челябинцев. Из них 44% уже занимаются спортом, а 38% только планируют начать. Услугами тренеров в Челябинске пользуются только 6% населения, однако 14% активно ищут их. При выборе специалистов жители чаще всего обращают внимание на опыт работ (55%), для 46% важна стоимость, для 46% челябинцев важны расположение и отзывы спортивной организации. Респонденты также назвали бюджет, который они готовы отдавать за спорт с услугами тренера. До 5 тысяч рублей в месяц готовы тратить 92% челябинцев, от 5 до 10 тысяч — 8%. Тратить более 10 тысяч рублей не готов никто из опрошенных.