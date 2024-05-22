Дочка Газпрома предлагает подработку выпускникам школ и студентам с зарплатой в 50 тысяч рублей

В компанию «Газпром трансгаз Сургут» набирают выпускников школ и студентов от 18 до 25 лет на летнюю подработку. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила местная жительница.
«В „Газпром трансгаз Сургут“ нужны на работу подростки от 18 до 25 лет на лето с 1 июля на два месяца. Оплата около 50 тысяч в месяц. Работать предлагается на компрессорных станциях вахтовым методом», — сообщила сургутянка. По ее словам, в основном ищут разнорабочих, причем устраивают на официальной основе как юношей, так и девушек.
В качестве жилья сезонным сотрудникам предоставят место в общежитии. «Для многих, кто работал в компании в летнее время, это стало начальным этапом карьеры», — отметила собеседница URA.RU. Корреспондент агентства связался с «Газпром трансгаз Сургут», однако на звонок по указанному для справок номеру не ответили.
Ранее URA.RU писало о том, что жителям ХМАО, в том числе и несовершеннолетним, предлагают прибыльные подработки в курортных городах России на лето. Сезонные вакансии распространены в сфере общепита, гостиничного сервиса и сельского хозяйства.
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