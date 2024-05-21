21 мая 2024

Аналитики назвали самые прибыльные подработки на летних курортах для жителей ХМАО

Летом жителям Югры предлагают работать в отелях и ресторанах курортов России
© Служба новостей «URA.RU»
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Летом югорчан приглашают на работу в южные регионы страны
Летом югорчан приглашают на работу в южные регионы страны Фото:

Работодатели курортных городов России летом предлагают жителям Югры прибыльные подработки в сфере общепита, гостиничного сервиса и сельского хозяйства. На самых «дорогих» вакансиях югорчане смогут заработать более 100 тысяч рублей в месяц. Такую аналитику URA.RU предоставили в пресс-службе платформы для поиска работы HeadHunter.

«Во многих отраслях теплое время года — пиковый сезон, и растет потребность в персонале, в том числе временном. Так, например, поварам в Геленджике и Анапе готовы платить в месяц более 100 тысяч рублей. В сфере продаж и фармацевтики зарплаты колеблются от 80 до 100 тысяч рублей, а горничным в Анапе и на Азовском море готовы платить от 55 до 70 тысяч рублей за сезонную работу», — сообщили эксперты платформы.

Чаще всего сезонных работников ищут в сферах гостеприимства и сельского хозяйства. Горничных, администраторов и аниматоров приглашают на работу в отели, а врачей и медперсонал в санатории. Также большинство курортов нуждается в рабочей силе. Работодатели южных регионов готовы предложить соискателям из ХМАО проживание, питание и другие бонусы.

Предложений сезонной работы в России больше всего на юге страны, особенно в Краснодарском крае — в Сочи, Анапе, Геленджике. Также в последнее время множество высокооплачиваемых вакансий стало появляться в Дагестане, где развивается туризм, а сфера виноделия требует дополнительных рабочих рук.

Кроме того, школьники и студенты Югры могут также найти подходящие вакансии на юге. «Школьники могут найти вакансии в сфере общепита, например на позиции помощника повара. Или работать курьерами, кладовщиками в производственных компаниях, горничными или уборщиками в отеле», — рассказали специалисты HeadHunter.

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Работодатели курортных городов России летом предлагают жителям Югры прибыльные подработки в сфере общепита, гостиничного сервиса и сельского хозяйства. На самых «дорогих» вакансиях югорчане смогут заработать более 100 тысяч рублей в месяц. Такую аналитику URA.RU предоставили в пресс-службе платформы для поиска работы HeadHunter. «Во многих отраслях теплое время года — пиковый сезон, и растет потребность в персонале, в том числе временном. Так, например, поварам в Геленджике и Анапе готовы платить в месяц более 100 тысяч рублей. В сфере продаж и фармацевтики зарплаты колеблются от 80 до 100 тысяч рублей, а горничным в Анапе и на Азовском море готовы платить от 55 до 70 тысяч рублей за сезонную работу», — сообщили эксперты платформы. Чаще всего сезонных работников ищут в сферах гостеприимства и сельского хозяйства. Горничных, администраторов и аниматоров приглашают на работу в отели, а врачей и медперсонал в санатории. Также большинство курортов нуждается в рабочей силе. Работодатели южных регионов готовы предложить соискателям из ХМАО проживание, питание и другие бонусы. Предложений сезонной работы в России больше всего на юге страны, особенно в Краснодарском крае — в Сочи, Анапе, Геленджике. Также в последнее время множество высокооплачиваемых вакансий стало появляться в Дагестане, где развивается туризм, а сфера виноделия требует дополнительных рабочих рук. Кроме того, школьники и студенты Югры могут также найти подходящие вакансии на юге. «Школьники могут найти вакансии в сфере общепита, например на позиции помощника повара. Или работать курьерами, кладовщиками в производственных компаниях, горничными или уборщиками в отеле», — рассказали специалисты HeadHunter.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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