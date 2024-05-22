22 мая 2024

В Екатеринбурге тренер-пловец домогался до восьмиклассницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Дворца водных видов спорта после реконструкции. Первоуральск, дворец водных видов спорта, бассейн, плавательная дорожка
Подозреваемый приставал к девочке на соревнованиях Фото:

Тренера по плаванию одной из спортивных школ в Екатеринбурге подозревается в совершении развратных действий в отношении восьмиклассницы. Мужчина приставал к девочке во время выездных соревнований, сообщил URA.RU источник, знакомый с темой.

«Тренер домогался до девочки на многочисленных соревнованиях в Свердловской области, Челябинске, Астрахани, Уфе, Саранске и в Киргизии. Выражаясь юридическим языком, совершал развратные действия, направленные на пробуждение у школьницы интереса к сексуальным отношениям», — объяснил инсайдер.

В отношении тренера возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 135, ч.1 ст. 135 УК РФ «Развратные действия», он заключен под стражу. В пресс-службе свердловского СКР отказались комментировать происшествие.

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Тренера по плаванию одной из спортивных школ в Екатеринбурге подозревается в совершении развратных действий в отношении восьмиклассницы. Мужчина приставал к девочке во время выездных соревнований, сообщил URA.RU источник, знакомый с темой. «Тренер домогался до девочки на многочисленных соревнованиях в Свердловской области, Челябинске, Астрахани, Уфе, Саранске и в Киргизии. Выражаясь юридическим языком, совершал развратные действия, направленные на пробуждение у школьницы интереса к сексуальным отношениям», — объяснил инсайдер. В отношении тренера возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 135, ч.1 ст. 135 УК РФ «Развратные действия», он заключен под стражу. В пресс-службе свердловского СКР отказались комментировать происшествие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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