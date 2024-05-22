В Екатеринбурге тренер-пловец домогался до восьмиклассницы

Тренера по плаванию одной из спортивных школ в Екатеринбурге подозревается в совершении развратных действий в отношении восьмиклассницы. Мужчина приставал к девочке во время выездных соревнований, сообщил URA.RU источник, знакомый с темой.
«Тренер домогался до девочки на многочисленных соревнованиях в Свердловской области, Челябинске, Астрахани, Уфе, Саранске и в Киргизии. Выражаясь юридическим языком, совершал развратные действия, направленные на пробуждение у школьницы интереса к сексуальным отношениям», — объяснил инсайдер.
В отношении тренера возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 135, ч.1 ст. 135 УК РФ «Развратные действия», он заключен под стражу. В пресс-службе свердловского СКР отказались комментировать происшествие.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!