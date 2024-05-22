Forbes раскрыл состояние сына экс-президента «Лукойла» Алекперова

Состояние сына бывшего президента «Лукойла» Вагита Алекперова Юсуфа оценивают в 200 миллионов долларов. Его отец в этом году занял первую строчку рейтинга богайтеших российских миллиардеров по версии Forbes.
«Сын лидера российского списка Forbes Юсуф Алекперов в свои 33 года может похвастать состоянием почти в 200 $ миллионов. Ему принадлежит 0,2% акций созданного отцом „Лукойла“, в начале мая 2024 года они стоили 117 $ миллионов. В 2023 году он получил на эти акции 14 $ миллионов дивидендов», — пишет издание.
Алекперов младший также владеет холдингом «Экто», его капитал в конце 2023 года составил 55 миллионов долларов. В него входит девять компаний, которые занимаются в том числе автобизнесом, перевозками, нефтесервисом, цифровыми технологиями. «Личная жизнь Юсуфа наладилась — в феврале 2024 года Forbes узнал, что он снова женился», — добавляет СМИ.
Ранее URA.RU рассказывало, какими активами в ХМАО владеют миллиардеры из списка Forbes. Тогда речь также шла про Вагита Алекперова.
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