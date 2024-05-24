В Магнитогорске разорвали контракт с застройщиком ФОКа на четверть миллиарда

24 мая 2024 в 17:08 Размер текста - 17 +

Дмитрий Терентьев отказался от контракта с застройщиком ФОКа Фото: Илья Московец © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) технический вуз расторг контракт на 253,1 млн рублей с застройщиком физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК), компанией «Интерстрой». Как следует из принятого решения, причиной стали систематические нарушения. «Подрядчиком систематическое допускается исполнение Контракта ненадлежащим образом. Нарушаются пункты документа», — отмечено в решении об одностороннем отказе от исполнения контракта. Документ подписал ректор Магнитогорского государственного технического университета им. Носова Дмитрий Терентьев. Руководитель перечислил восемь пунктов контракта, которые были нарушены. Данные положения предусматривают, что исполнитель был обязан обеспечить поставку необходимых для строительства материалов, изделий, конструкций и оборудования. Также следовало выполнять работы с применением качественных материалов и техники, соблюдать сроки работ, выставлять на стройплощадке информационные щиты и освещать ее, следить за безопасностью работ и вести журналы. В решении об отказе сказано, что неоднократно выявлялись дефекты. Срок для устранения недостатков был закреплен актом от 25 апреля, однако работы не выполнена. Аукцион был проведен в августе 2021 года. Предполагалось, что строительство должно было завершиться через год. Строительство ФОКа с бассейном предполагалось провести на земельном участке площадью 24,1 тысяча кв метров. «Производственно-строительная компания «Интерстрой» предложила на торгах лучшие условия. Ее конкурентом в ходе проведения аукциона являлся признанный банкротом «Стройтранссоюз» из Копейска. В регионе «Интерстрой» являлся подрядчиком по целому ряду объектов. Он выполнял капремонты многоквартирных домов, ремонтировал автодороги и другое имущество. Компания на 51% принадлежит Сейрану Варагяну. Долей в 34% владеет Карен Ароян, еще 15% находится в руках Якова Осыченко. С 2021 года, согласно данным СБИС, чистая прибыль отсутствует. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Магнитогорске (Челябинская область) технический вуз расторг контракт на 253,1 млн рублей с застройщиком физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК), компанией «Интерстрой». Как следует из принятого решения, причиной стали систематические нарушения. «Подрядчиком систематическое допускается исполнение Контракта ненадлежащим образом. Нарушаются пункты документа», — отмечено в решении об одностороннем отказе от исполнения контракта. Документ подписал ректор Магнитогорского государственного технического университета им. Носова Дмитрий Терентьев. Руководитель перечислил восемь пунктов контракта, которые были нарушены. Данные положения предусматривают, что исполнитель был обязан обеспечить поставку необходимых для строительства материалов, изделий, конструкций и оборудования. Также следовало выполнять работы с применением качественных материалов и техники, соблюдать сроки работ, выставлять на стройплощадке информационные щиты и освещать ее, следить за безопасностью работ и вести журналы. В решении об отказе сказано, что неоднократно выявлялись дефекты. Срок для устранения недостатков был закреплен актом от 25 апреля, однако работы не выполнена. Аукцион был проведен в августе 2021 года. Предполагалось, что строительство должно было завершиться через год. Строительство ФОКа с бассейном предполагалось провести на земельном участке площадью 24,1 тысяча кв метров. «Производственно-строительная компания «Интерстрой» предложила на торгах лучшие условия. Ее конкурентом в ходе проведения аукциона являлся признанный банкротом «Стройтранссоюз» из Копейска. В регионе «Интерстрой» являлся подрядчиком по целому ряду объектов. Он выполнял капремонты многоквартирных домов, ремонтировал автодороги и другое имущество. Компания на 51% принадлежит Сейрану Варагяну. Долей в 34% владеет Карен Ароян, еще 15% находится в руках Якова Осыченко. С 2021 года, согласно данным СБИС, чистая прибыль отсутствует.