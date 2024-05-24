Власти Екатеринбурга предлагают отправлять в отставку мэров, ставших иноагентами

24 мая 2024 в 18:04 Размер текста - 17 +

То же будет касаться и депутатов думы Фото: Анна Майорова © URA.RU В устав Екатеринбурга хотят внести поправку, согласно которой глава города будет обязан досрочно сложить полномочия, если будет признан иностранным агентом. Проект постановления размещен на официальном сайте городской мэрии. То же будет касаться и депутатов городской думы. Так мэрия приводит устав в соответствие с федеральным законодательством. Публичные слушания по поправке пройдут 14 июня. Если большинство одобрит проект, то дума рассмотрит его. В истории Екатеринбурга один мэр признан иноагентом — Евгений Ройзман. Такой статус министерство юстиции России присвоило ему в ноябре 2022 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В устав Екатеринбурга хотят внести поправку, согласно которой глава города будет обязан досрочно сложить полномочия, если будет признан иностранным агентом. Проект постановления размещен на официальном сайте городской мэрии. То же будет касаться и депутатов городской думы. Так мэрия приводит устав в соответствие с федеральным законодательством. Публичные слушания по поправке пройдут 14 июня. Если большинство одобрит проект, то дума рассмотрит его. В истории Екатеринбурга один мэр признан иноагентом — Евгений Ройзман. Такой статус министерство юстиции России присвоило ему в ноябре 2022 года.