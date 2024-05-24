Власти Екатеринбурга предлагают отправлять в отставку мэров, ставших иноагентами

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То же будет касаться и депутатов думы Фото:

В устав Екатеринбурга хотят внести поправку, согласно которой глава города будет обязан досрочно сложить полномочия, если будет признан иностранным агентом. Проект постановления размещен на официальном сайте городской мэрии.

То же будет касаться и депутатов городской думы. Так мэрия приводит устав в соответствие с федеральным законодательством. Публичные слушания по поправке пройдут 14 июня. Если большинство одобрит проект, то дума рассмотрит его.

В истории Екатеринбурга один мэр признан иноагентом — Евгений Ройзман. Такой статус министерство юстиции России присвоило ему в ноябре 2022 года.

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В устав Екатеринбурга хотят внести поправку, согласно которой глава города будет обязан досрочно сложить полномочия, если будет признан иностранным агентом. Проект постановления размещен на официальном сайте городской мэрии. То же будет касаться и депутатов городской думы. Так мэрия приводит устав в соответствие с федеральным законодательством. Публичные слушания по поправке пройдут 14 июня. Если большинство одобрит проект, то дума рассмотрит его. В истории Екатеринбурга один мэр признан иноагентом — Евгений Ройзман. Такой статус министерство юстиции России присвоило ему в ноябре 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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