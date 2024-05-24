В ХМАО снизилась добыча нефти и газа

Объем добычи нефти и газа в Ханты-Мансийском автономном округе в 2023 году снизился. Сводный годовой доклад, содержащий эту информацию, опубликован на сайте правительства Югры.
«За 2023 год в автономном округе добыто 216,0 млн тонн нефти (2022 год — 223,1). Доля автономного округа в общероссийской добыче нефти по итогам 2023 года — 41,0 %», — сообщается в документе. Также снизилась и добыча газа — 31,5 миллиардов кубометров, на 1,7 миллиардов кубометров меньше, чем в предыдущем году.
При этом, отмечается, что в эксплуатацию введены 4 567 новых добывающих скважин, что на 4 % больше, чем в 2022 году. В 2023 году на территории Югры открыто два месторождения нефти «Талтымское» (ООО «Газпромнефть-Салым») и «Южно-Итъяхское» (ООО «НК „Югранефтепром“).
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