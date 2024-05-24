24 мая 2024

ГИБДД анонсировала большие рейды в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейды по поиску нарушителей пройдут с 24 по 26 мая
Рейды по поиску нарушителей пройдут с 24 по 26 мая Фото:

В Екатеринбурге с 24 мая начались масштабные рейды Госавтоинспекции по поиску пьяных водителей и нарушителей ПДД. Мероприятия продлятся до 26 мая, сообщили в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.

«Госавтоинспекция Екатеринбурга проводит областное профилактическое мероприятие „Безопасная дорога“, которое продлится до 26 мая... Автоинспекторы уделят особое внимание таким правонарушениям, как непредоставление водителями транспортных средств преимущества в движении переходам, а также нарушениям ПДД со стороны пешеходов», — говорится в telegram-канале ведомства.

Помимо этого, инспекторы уделят особое внимание поиску водителей в состоянии опьянения, а также лишенных или не имеющих прав на управление транспортом. Подобные мероприятия 25 и 26 мая УГИБДД Свердловской области также анонсировало на всех дорогах региона.

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В Екатеринбурге с 24 мая начались масштабные рейды Госавтоинспекции по поиску пьяных водителей и нарушителей ПДД. Мероприятия продлятся до 26 мая, сообщили в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга. «Госавтоинспекция Екатеринбурга проводит областное профилактическое мероприятие „Безопасная дорога“, которое продлится до 26 мая... Автоинспекторы уделят особое внимание таким правонарушениям, как непредоставление водителями транспортных средств преимущества в движении переходам, а также нарушениям ПДД со стороны пешеходов», — говорится в telegram-канале ведомства. Помимо этого, инспекторы уделят особое внимание поиску водителей в состоянии опьянения, а также лишенных или не имеющих прав на управление транспортом. Подобные мероприятия 25 и 26 мая УГИБДД Свердловской области также анонсировало на всех дорогах региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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