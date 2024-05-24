ГИБДД анонсировала большие рейды в Екатеринбурге

В Екатеринбурге с 24 мая начались масштабные рейды Госавтоинспекции по поиску пьяных водителей и нарушителей ПДД. Мероприятия продлятся до 26 мая, сообщили в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.
«Госавтоинспекция Екатеринбурга проводит областное профилактическое мероприятие „Безопасная дорога“, которое продлится до 26 мая... Автоинспекторы уделят особое внимание таким правонарушениям, как непредоставление водителями транспортных средств преимущества в движении переходам, а также нарушениям ПДД со стороны пешеходов», — говорится в telegram-канале ведомства.
Помимо этого, инспекторы уделят особое внимание поиску водителей в состоянии опьянения, а также лишенных или не имеющих прав на управление транспортом. Подобные мероприятия 25 и 26 мая УГИБДД Свердловской области также анонсировало на всех дорогах региона.
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