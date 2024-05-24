Все больше пермяков выбирают для общения мессенджеры

25 мая 2024 в 06:28 Размер текста - 17 +

Молодые пермяки чаще общаются в Telegram Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Жители Пермского края все меньше тратят времени на звонки и СМС-сообщения, поскольку предпочитают общаться в мессенджерах. Это следует из аналитики телекоммуникационной компании Yota. «В первом квартале 2024 года пользователи в Прикамье чаще всего подключали безлимитный доступ к Telegram. Вторым по популярности оказался видеосервис YouTube, на третьем месте — соцсеть „ВКонтакте“. Замыкают топ-5 мессенджер WhatsApp и TikTok», — пишет издание «Business Class» со ссылкой на данные аналитики. Молодые люди чаще общаются в Telegram, а вот абоненты старше 50 лет предпочитают WhatsApp. Пермяки почти в пять раз реже стали пользоваться безлимитными СМС, так как выбирают удобные мессенджеры, отмечается в исследовании. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Пермского края все меньше тратят времени на звонки и СМС-сообщения, поскольку предпочитают общаться в мессенджерах. Это следует из аналитики телекоммуникационной компании Yota. «В первом квартале 2024 года пользователи в Прикамье чаще всего подключали безлимитный доступ к Telegram. Вторым по популярности оказался видеосервис YouTube, на третьем месте — соцсеть „ВКонтакте“. Замыкают топ-5 мессенджер WhatsApp и TikTok», — пишет издание «Business Class» со ссылкой на данные аналитики. Молодые люди чаще общаются в Telegram, а вот абоненты старше 50 лет предпочитают WhatsApp. Пермяки почти в пять раз реже стали пользоваться безлимитными СМС, так как выбирают удобные мессенджеры, отмечается в исследовании.