Все больше пермяков выбирают для общения мессенджеры

Жители Пермского края все меньше тратят времени на звонки и СМС-сообщения, поскольку предпочитают общаться в мессенджерах. Это следует из аналитики телекоммуникационной компании Yota.
«В первом квартале 2024 года пользователи в Прикамье чаще всего подключали безлимитный доступ к Telegram. Вторым по популярности оказался видеосервис YouTube, на третьем месте — соцсеть „ВКонтакте“. Замыкают топ-5 мессенджер WhatsApp и TikTok», — пишет издание «Business Class» со ссылкой на данные аналитики.
Молодые люди чаще общаются в Telegram, а вот абоненты старше 50 лет предпочитают WhatsApp. Пермяки почти в пять раз реже стали пользоваться безлимитными СМС, так как выбирают удобные мессенджеры, отмечается в исследовании.
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Жители Пермского края все меньше тратят времени на звонки и СМС-сообщения, поскольку предпочитают общаться в мессенджерах. Это следует из аналитики телекоммуникационной компании Yota. «В первом квартале 2024 года пользователи в Прикамье чаще всего подключали безлимитный доступ к Telegram. Вторым по популярности оказался видеосервис YouTube, на третьем месте — соцсеть „ВКонтакте“. Замыкают топ-5 мессенджер WhatsApp и TikTok», — пишет издание «Business Class» со ссылкой на данные аналитики. Молодые люди чаще общаются в Telegram, а вот абоненты старше 50 лет предпочитают WhatsApp. Пермяки почти в пять раз реже стали пользоваться безлимитными СМС, так как выбирают удобные мессенджеры, отмечается в исследовании.