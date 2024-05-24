24 мая 2024

Все больше пермяков выбирают для общения мессенджеры

© Служба новостей «URA.RU»
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Ноутбуки и мобильники в руках. Москва, телефон, смартфон, мобильник, мобильный, мобильный телефон, телефон в руках, смартфон в руке
Молодые пермяки чаще общаются в Telegram Фото:

Жители Пермского края все меньше тратят времени на звонки и СМС-сообщения, поскольку предпочитают общаться в мессенджерах. Это следует из аналитики телекоммуникационной компании Yota.

«В первом квартале 2024 года пользователи в Прикамье чаще всего подключали безлимитный доступ к Telegram. Вторым по популярности оказался видеосервис YouTube, на третьем месте — соцсеть „ВКонтакте“. Замыкают топ-5 мессенджер WhatsApp и TikTok», — пишет издание «Business Class» со ссылкой на данные аналитики.

Молодые люди чаще общаются в Telegram, а вот абоненты старше 50 лет предпочитают WhatsApp. Пермяки почти в пять раз реже стали пользоваться безлимитными СМС, так как выбирают удобные мессенджеры, отмечается в исследовании.

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Жители Пермского края все меньше тратят времени на звонки и СМС-сообщения, поскольку предпочитают общаться в мессенджерах. Это следует из аналитики телекоммуникационной компании Yota. «В первом квартале 2024 года пользователи в Прикамье чаще всего подключали безлимитный доступ к Telegram. Вторым по популярности оказался видеосервис YouTube, на третьем месте — соцсеть „ВКонтакте“. Замыкают топ-5 мессенджер WhatsApp и TikTok», — пишет издание «Business Class» со ссылкой на данные аналитики. Молодые люди чаще общаются в Telegram, а вот абоненты старше 50 лет предпочитают WhatsApp. Пермяки почти в пять раз реже стали пользоваться безлимитными СМС, так как выбирают удобные мессенджеры, отмечается в исследовании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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