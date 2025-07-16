В Перми с мая по июнь 2025 года вырос спрос на однокомнатные квартиры на вторичном рынке жилья. Такой недвижимостью интересовались на 6% чаще, чем месяцем ранее, сообщили URA.RU аналитики «Авито Недвижимости».
«В Перми в июне спрос относительно мая вырос на готовые однокомнатные квартиры (+6%) и студии (+3%). Также увеличилось предложение на „однушки“ (+3%), „двушки“ (+1%) и студии (+5%)», — рассказали аналитики.
Уточняется, что в июне средняя стоимость квартир на вторичном рынке составила 5,9 млн рублей, а квадратного метра — 113 тысяч рублей. По словам управляющего директора направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергея Еремкина, потенциальные покупатели сейчас чаще берут жилье, чтобы повысить качество жизни и купить квартиру ребенку. При этом инвестировать в недвижимость стали реже.
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