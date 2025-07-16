16 июля 2025

Пермяки ринулись скупать однокомнатные квартиры

В Перми вырос спрос на однокомнатные квартиры
© Служба новостей «URA.RU»
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На однокомнатные квартиры увеличился не только спрос, но и предложение
На однокомнатные квартиры увеличился не только спрос, но и предложение Фото:

В Перми с мая по июнь 2025 года вырос спрос на однокомнатные квартиры на вторичном рынке жилья. Такой недвижимостью интересовались на 6% чаще, чем месяцем ранее, сообщили URA.RU аналитики «Авито Недвижимости».

«В Перми в июне спрос относительно мая вырос на готовые однокомнатные квартиры (+6%) и студии (+3%). Также увеличилось предложение на „однушки“ (+3%), „двушки“ (+1%) и студии (+5%)», — рассказали аналитики.

Уточняется, что в июне средняя стоимость квартир на вторичном рынке составила 5,9 млн рублей, а квадратного метра — 113 тысяч рублей. По словам управляющего директора направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергея Еремкина, потенциальные покупатели сейчас чаще берут жилье, чтобы повысить качество жизни и купить квартиру ребенку. При этом инвестировать в недвижимость стали реже.

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В Перми с мая по июнь 2025 года вырос спрос на однокомнатные квартиры на вторичном рынке жилья. Такой недвижимостью интересовались на 6% чаще, чем месяцем ранее, сообщили URA.RU аналитики «Авито Недвижимости». «В Перми в июне спрос относительно мая вырос на готовые однокомнатные квартиры (+6%) и студии (+3%). Также увеличилось предложение на „однушки“ (+3%), „двушки“ (+1%) и студии (+5%)», — рассказали аналитики. Уточняется, что в июне средняя стоимость квартир на вторичном рынке составила 5,9 млн рублей, а квадратного метра — 113 тысяч рублей. По словам управляющего директора направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергея Еремкина, потенциальные покупатели сейчас чаще берут жилье, чтобы повысить качество жизни и купить квартиру ребенку. При этом инвестировать в недвижимость стали реже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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