Центробанк уличил пермских бизнесменов в манипулировании активами на Мосбирже

Центробанк обнаружил факты манипулирования на фондовом и срочном рынках Мосбиржи со стороны двух бизнесменов из Прикамья. Среди инструментов были акции ВТБ, Сбера и «ЛУКОЙЛа», а также фьючерсы на валюту и металлы, отмечает регулятор.
«Факты манипулирования <...> были совершены физическими лицами — Матыцыным В.А. и Касимовым О.Р. (имена и отчества в релизе скрыты — прим. URA.RU) — и компаниями ООО „НКК-Паритет“, ООО „Инвест-Профи“ и ООО „ИнвестАльянс“. В период с 14 января 2020 года по 29 мая 2023-го они проводили взаимные операции», — указано на сайте ЦБ.
Проверка показала, что пермские предприниматели отдавали предпочтение операциям с малоликвидными финансовыми инструментами, выставляя встречные заявки практически одновременно. При этом цены и объемы сделок в подавляющем большинстве случаев совпадали. Подобная схема существенно снижала вероятность того, что заявки одного из участников будут исполнены сторонними контрагентами, не связанными с группой нарушителей. По итогу разбирательства пермякам выдали предписания о недопущении аналогичных нарушений в будущем.
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