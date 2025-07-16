В торгово-развлекательном центре в Перми группа подростков распылила перцовый баллончик в лицо своему другу. Инцидент попал на видео.
«Один из детей в компании заметил у себя баллончик с газом и стал уговаривать друга провести эксперимент, утверждая, что при закрытых глазах и рте вреда не будет. Подростков, по всей видимости, не смутило ни присутствие других посетителей на фудкорте, находившихся поблизости и принимавших пищу, ни возможные последствия для здоровья их товарища», — сообщает telegram-канал «ЧП Пермь».
URA.RU направило запрос в ГУ МВД России по Пермскому краю с просьбой об официальном комментарий на тему случившегося. Ответ ожидается.
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