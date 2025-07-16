16 июля 2025

В Перми подростки распылили перцовый баллончик другу в лицо. Видео

Подростки в пермском ТРЦ распылили в лицо друга перцовый баллончик
© Служба новостей «URA.RU»
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Компания сидела на фудкорте, а рядом принимали пищу посетители
Компания сидела на фудкорте, а рядом принимали пищу посетители Фото:

В торгово-развлекательном центре в Перми группа подростков распылила перцовый баллончик в лицо своему другу. Инцидент попал на видео. 

«Один из детей в компании заметил у себя баллончик с газом и стал уговаривать друга провести эксперимент, утверждая, что при закрытых глазах и рте вреда не будет. Подростков, по всей видимости, не смутило ни присутствие других посетителей на фудкорте, находившихся поблизости и принимавших пищу, ни возможные последствия для здоровья их товарища», — сообщает telegram-канал «ЧП Пермь». 

URA.RU направило запрос в ГУ МВД России по Пермскому краю с просьбой об официальном комментарий на тему случившегося. Ответ ожидается. 

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В торгово-развлекательном центре в Перми группа подростков распылила перцовый баллончик в лицо своему другу. Инцидент попал на видео.  «Один из детей в компании заметил у себя баллончик с газом и стал уговаривать друга провести эксперимент, утверждая, что при закрытых глазах и рте вреда не будет. Подростков, по всей видимости, не смутило ни присутствие других посетителей на фудкорте, находившихся поблизости и принимавших пищу, ни возможные последствия для здоровья их товарища», — сообщает telegram-канал «ЧП Пермь».  URA.RU направило запрос в ГУ МВД России по Пермскому краю с просьбой об официальном комментарий на тему случившегося. Ответ ожидается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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