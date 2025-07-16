Крупнейшая птицефабрика Пермского края потратит сотни миллионов на модернизацию

На птицефабрике «Комсомольской» (Кунгурский район, Пермский край) приступили ко второму этапу масштабной модернизации производственных корпусов. На эти цели планируют потратить более 600 млн рублей, сообщила пресс-служба предприятия.
«До конца 2025 года будет завершено обновление четырех птичников: трех для содержания промышленного стада и одного — для выращивания ремонтного молодняка. Объем инвестиций в проект превышает 600 млн рублей», — на заявление производителя ссылается «Коммерсант-Прикамье».
Ранее на производстве завершили первый этап модернизации, в ходе которого были введены в эксплуатацию два корпуса для промышленного стада на 212 тысяч кур-несушек. Эти объекты пришли на смену восьми птичникам, построенным в 1960-х годах. Также в рамках стратегии развития ведется цифровизация производства: планируется внедрение системы диспетчеризации, которая обеспечит контроль состояния птицы и позволит оперативно реагировать на изменения параметров содержания.
АО является крупнейшим производителем яиц в Прикамье. Мощности фабрики позволяют выпускать до 650 млн штук в год. URA.RU уже писало, что по итогу 2024-го — компания получила многомиллиардную прибыль.
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