Махонин призвал пермских рестораторов покупать мясо у местных фермеров

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин пригласил пермских рестораторов в Кунгур, в местный агрохолдинг. Глава региона хочет доказать им, что продукция местных фермеров лучше и дешевле, чем в других регионах. На заседании правительства края Махонин заявил, что рестораторы покупают, в частности, мясо за пределами Прикамья из-за предвзятости, которой быть не должно.
«Широко известна говядина из Воронежа, Липецка… Но наши сельхозтоваропроизводители производят продукцию не хуже, а то и лучше. Но предвзятое отношение к этой продукции существует у наших рестораторов. Этого не должно быть. В ближайшее время мы поедем в Кунгур, я прошу собрать наших уважаемых рестораторов. Пусть они потратят время и приедут, например на агрофирму «Труд». Увидят своими глазами качество продукции и мне расскажут, почему они ее не покупают. Я хочу понять – в чем проблема приобретать у нас? Цена соответствует, даже дешевле, а качество точно лучше», — заявил Махонин.
Сегодня глава Пермского края посетил форум «Прикамский Агрофест». Фермерам он пообещал продолжить помощь в развитии племенного животноводства, повышении плодородия почв, вовлечении новых земель в оборот, а также компенсировать инвестиционные затраты.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!