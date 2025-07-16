16 июля 2025

Махонин призвал пермских рестораторов покупать мясо у местных фермеров

© Служба новостей «URA.RU»
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Мясо с пермских ферм вкуснее, уверен Дмитрий Махонин
Мясо с пермских ферм вкуснее, уверен Дмитрий Махонин Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин пригласил пермских рестораторов в Кунгур, в местный агрохолдинг. Глава региона хочет доказать им, что продукция местных фермеров лучше и дешевле, чем в других регионах. На заседании правительства края Махонин заявил, что рестораторы покупают, в частности, мясо за пределами Прикамья из-за предвзятости, которой быть не должно.

«Широко известна говядина из Воронежа, Липецка… Но наши сельхозтоваропроизводители производят продукцию не хуже, а то и лучше. Но предвзятое отношение к этой продукции существует у наших рестораторов. Этого не должно быть. В ближайшее время мы поедем в Кунгур, я прошу собрать наших уважаемых рестораторов. Пусть они потратят время и приедут, например на агрофирму «Труд». Увидят своими глазами качество продукции и мне расскажут, почему они ее не покупают. Я хочу понять – в чем проблема приобретать у нас? Цена соответствует, даже дешевле, а качество точно лучше», — заявил Махонин.

Сегодня глава Пермского края посетил форум «Прикамский Агрофест». Фермерам он пообещал продолжить помощь в развитии племенного животноводства, повышении плодородия почв, вовлечении новых земель в оборот, а также компенсировать инвестиционные затраты.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин пригласил пермских рестораторов в Кунгур, в местный агрохолдинг. Глава региона хочет доказать им, что продукция местных фермеров лучше и дешевле, чем в других регионах. На заседании правительства края Махонин заявил, что рестораторы покупают, в частности, мясо за пределами Прикамья из-за предвзятости, которой быть не должно. «Широко известна говядина из Воронежа, Липецка… Но наши сельхозтоваропроизводители производят продукцию не хуже, а то и лучше. Но предвзятое отношение к этой продукции существует у наших рестораторов. Этого не должно быть. В ближайшее время мы поедем в Кунгур, я прошу собрать наших уважаемых рестораторов. Пусть они потратят время и приедут, например на агрофирму «Труд». Увидят своими глазами качество продукции и мне расскажут, почему они ее не покупают. Я хочу понять – в чем проблема приобретать у нас? Цена соответствует, даже дешевле, а качество точно лучше», — заявил Махонин. Сегодня глава Пермского края посетил форум «Прикамский Агрофест». Фермерам он пообещал продолжить помощь в развитии племенного животноводства, повышении плодородия почв, вовлечении новых земель в оборот, а также компенсировать инвестиционные затраты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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