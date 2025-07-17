Глава Октябрьского в Пермском крае заманивает медиков новыми квартирами

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Георгий Поезжаев раздумывает, где найти новых фельдшеров
Георгий Поезжаев раздумывает, где найти новых фельдшеров Фото:

В Октябрьском городском округе Пермского края 16 новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) простаивают без медиков. Об этом на заседании регионального правительства сообщил глава территории Георгий Поезжаев. При этом он заявил, что для фельдшеров, которые захотят приехать в округ, уже построены новые квартиры.

«Нам надо браться за привлечение фельдшеров. Построены новые ФАПы, а их у нас 16, но они остались без специалистов. Так вот — сейчас есть возможность как минимум 14-и фельдшерам дать квартиры в самом Октябрьском», — отметил Поезжаев.

Глава округа доложил также, что в 2023-2025 годах в местные больницы пришли на работу 15 новых врачей. В прошлом году четверо из них получили квартиры. Сейчас в медуниверситете по целевому набору на разных курсах обучаются еще 22 студента-медика, которые в будущем должны будут отработать в Октябрьском. Но с фельдшерами пока дефицит.

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В Октябрьском городском округе Пермского края 16 новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) простаивают без медиков. Об этом на заседании регионального правительства сообщил глава территории Георгий Поезжаев. При этом он заявил, что для фельдшеров, которые захотят приехать в округ, уже построены новые квартиры. «Нам надо браться за привлечение фельдшеров. Построены новые ФАПы, а их у нас 16, но они остались без специалистов. Так вот — сейчас есть возможность как минимум 14-и фельдшерам дать квартиры в самом Октябрьском», — отметил Поезжаев. Глава округа доложил также, что в 2023-2025 годах в местные больницы пришли на работу 15 новых врачей. В прошлом году четверо из них получили квартиры. Сейчас в медуниверситете по целевому набору на разных курсах обучаются еще 22 студента-медика, которые в будущем должны будут отработать в Октябрьском. Но с фельдшерами пока дефицит.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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