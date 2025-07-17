Глава Октябрьского в Пермском крае заманивает медиков новыми квартирами

В Октябрьском городском округе Пермского края 16 новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) простаивают без медиков. Об этом на заседании регионального правительства сообщил глава территории Георгий Поезжаев. При этом он заявил, что для фельдшеров, которые захотят приехать в округ, уже построены новые квартиры.
«Нам надо браться за привлечение фельдшеров. Построены новые ФАПы, а их у нас 16, но они остались без специалистов. Так вот — сейчас есть возможность как минимум 14-и фельдшерам дать квартиры в самом Октябрьском», — отметил Поезжаев.
Глава округа доложил также, что в 2023-2025 годах в местные больницы пришли на работу 15 новых врачей. В прошлом году четверо из них получили квартиры. Сейчас в медуниверситете по целевому набору на разных курсах обучаются еще 22 студента-медика, которые в будущем должны будут отработать в Октябрьском. Но с фельдшерами пока дефицит.
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