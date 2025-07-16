В зоне СВО погиб боец из Пермского края Юрий Мочалин

Бойца проводят в последний путь 18 июля
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В ходе спецоперации ВС РФ на Украине погиб военнослужащий из Прикамья Юрий Мочалин. Об этом сообщила мэрия Суксунского округа.
«В зоне СВО погиб наш земляк Юрий Мочалин. Выражаем искренние соболезнования родным и близким солдата», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте».
Прощание с бойцом пройдет 18 июля в Петропавловском храме поселка Суксун. Церемония начнется в 11:00.
Обстоятельства смерти военнослужащего раскрыты не были
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