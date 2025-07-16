16 июля 2025

В зоне СВО погиб боец из Пермского края Юрий Мочалин

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Бойца проводят в последний путь 18 июля
Бойца проводят в последний путь 18 июля Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации ВС РФ на Украине погиб военнослужащий из Прикамья Юрий Мочалин. Об этом сообщила мэрия Суксунского округа.

«В зоне СВО погиб наш земляк Юрий Мочалин. Выражаем искренние соболезнования родным и близким солдата», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте».

Прощание с бойцом пройдет 18 июля в Петропавловском храме поселка Суксун. Церемония начнется в 11:00.

Обстоятельства смерти военнослужащего раскрыты не были
Обстоятельства смерти военнослужащего раскрыты не были
Фото:

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В ходе спецоперации ВС РФ на Украине погиб военнослужащий из Прикамья Юрий Мочалин. Об этом сообщила мэрия Суксунского округа. «В зоне СВО погиб наш земляк Юрий Мочалин. Выражаем искренние соболезнования родным и близким солдата», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте». Прощание с бойцом пройдет 18 июля в Петропавловском храме поселка Суксун. Церемония начнется в 11:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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