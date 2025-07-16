16 июля 2025

Мэр Краснокамска написал новую «победную» картину. Фото

Глава Краснокамска Игорь Быкариз написал картину с Архангелом Михаилом на СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Игорь Быкариз увлекается живописью с 2023 года
Игорь Быкариз увлекается живописью с 2023 года Фото:

Глава Краснокамского округа Игорь Быкариз написал новую картину. На ней изображен ангел с мечом, но обутый в берцы и пронзающий мечом солдатскую каску с гербом Украины. Фото своей работы Быкариз опубликовал в соцсетях, а пользователи отметили сходство героя картины с Архангелом Михаилом.

Сам глава Краснокамска новое произведение никак не прокомментировал. Фото в соцсети «ВКонтакте» собрало почти сотню «лайков».

Игорь Быкариз занялся живописью в 2023 году. Как рассказывал он URA.RU, произошло это случайно, когда он отводил на занятия по рисованию свою дочь. С тех пор у чиновника прошли минимум две персональные выставки, которые привлекли внимание прокуратуры. Ведомству не понравилось, что Быкариз не оплачивал аренду помещения для выставок. Прокуратура пыталась снять Быкариза с поста и по другим основаниям, но суд 16 июля принял решение в пользу мэра. 

Новая картина Игоря Быкариза
Новая картина Игоря Быкариза
Фото:

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Глава Краснокамского округа Игорь Быкариз написал новую картину. На ней изображен ангел с мечом, но обутый в берцы и пронзающий мечом солдатскую каску с гербом Украины. Фото своей работы Быкариз опубликовал в соцсетях, а пользователи отметили сходство героя картины с Архангелом Михаилом. Сам глава Краснокамска новое произведение никак не прокомментировал. Фото в соцсети «ВКонтакте» собрало почти сотню «лайков». Игорь Быкариз занялся живописью в 2023 году. Как рассказывал он URA.RU, произошло это случайно, когда он отводил на занятия по рисованию свою дочь. С тех пор у чиновника прошли минимум две персональные выставки, которые привлекли внимание прокуратуры. Ведомству не понравилось, что Быкариз не оплачивал аренду помещения для выставок. Прокуратура пыталась снять Быкариза с поста и по другим основаниям, но суд 16 июля принял решение в пользу мэра. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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