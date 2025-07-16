Глава Краснокамского округа Игорь Быкариз написал новую картину. На ней изображен ангел с мечом, но обутый в берцы и пронзающий мечом солдатскую каску с гербом Украины. Фото своей работы Быкариз опубликовал в соцсетях, а пользователи отметили сходство героя картины с Архангелом Михаилом.
Сам глава Краснокамска новое произведение никак не прокомментировал. Фото в соцсети «ВКонтакте» собрало почти сотню «лайков».
Игорь Быкариз занялся живописью в 2023 году. Как рассказывал он URA.RU, произошло это случайно, когда он отводил на занятия по рисованию свою дочь. С тех пор у чиновника прошли минимум две персональные выставки, которые привлекли внимание прокуратуры. Ведомству не понравилось, что Быкариз не оплачивал аренду помещения для выставок. Прокуратура пыталась снять Быкариза с поста и по другим основаниям, но суд 16 июля принял решение в пользу мэра.
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