16 июля 2025

ВТБ требует от строителя футбольного манежа в Перми вернуть заем с процентами

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги предоставлялись для целевого использования по кредитной ставке 14,5%
Деньги предоставлялись для целевого использования по кредитной ставке 14,5% Фото:

ВТБ подал иск к ООО «Звезда-2013» и его владельцу Алексею Сыропятову о взыскании 186 млн рублей из-за невыплаты кредита на строительство футбольного манежа в Перми. По данным портала «Электронное правосудие», соответствующий документ зарегистрирован в Арбитражном суде Пермского края 1 июля.

«Банк требует взыскать солидарно с застройщика и предпринимателя долг, проценты, пени по кредитным соглашениям, а также обратить взыскание на заложенное имущество», — на опубликованные материалы ссылается «Коммерсант-Прикамье». С февраля текущего года ООО перестало обслуживать заем. Третьим лицом по делу привлечено АО «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства Пермского края».

В министерстве спорта региона сообщили, что владелец объекта уведомил ведомство о финансовых трудностях и предпринимает меры для их урегулирования. «Объект работает в полном объеме», — заявили в министерстве. В пресс-службе уральского отделения ВТБ сообщили, что пока не готовы комментировать текущий судебный процесс.

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ВТБ подал иск к ООО «Звезда-2013» и его владельцу Алексею Сыропятову о взыскании 186 млн рублей из-за невыплаты кредита на строительство футбольного манежа в Перми. По данным портала «Электронное правосудие», соответствующий документ зарегистрирован в Арбитражном суде Пермского края 1 июля. «Банк требует взыскать солидарно с застройщика и предпринимателя долг, проценты, пени по кредитным соглашениям, а также обратить взыскание на заложенное имущество», — на опубликованные материалы ссылается «Коммерсант-Прикамье». С февраля текущего года ООО перестало обслуживать заем. Третьим лицом по делу привлечено АО «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства Пермского края». В министерстве спорта региона сообщили, что владелец объекта уведомил ведомство о финансовых трудностях и предпринимает меры для их урегулирования. «Объект работает в полном объеме», — заявили в министерстве. В пресс-службе уральского отделения ВТБ сообщили, что пока не готовы комментировать текущий судебный процесс.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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