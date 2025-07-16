ВТБ требует от строителя футбольного манежа в Перми вернуть заем с процентами

ВТБ подал иск к ООО «Звезда-2013» и его владельцу Алексею Сыропятову о взыскании 186 млн рублей из-за невыплаты кредита на строительство футбольного манежа в Перми. По данным портала «Электронное правосудие», соответствующий документ зарегистрирован в Арбитражном суде Пермского края 1 июля.
«Банк требует взыскать солидарно с застройщика и предпринимателя долг, проценты, пени по кредитным соглашениям, а также обратить взыскание на заложенное имущество», — на опубликованные материалы ссылается «Коммерсант-Прикамье». С февраля текущего года ООО перестало обслуживать заем. Третьим лицом по делу привлечено АО «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства Пермского края».
В министерстве спорта региона сообщили, что владелец объекта уведомил ведомство о финансовых трудностях и предпринимает меры для их урегулирования. «Объект работает в полном объеме», — заявили в министерстве. В пресс-службе уральского отделения ВТБ сообщили, что пока не готовы комментировать текущий судебный процесс.
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