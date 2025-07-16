16 июля 2025

Пермяки смогут летать в Ташкент осенью

Полетная программа из Перми в Ташкент продлена до 20 октября
© Служба новостей «URA.RU»
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День недели, в который выполняется вылет, остается прежним — понедельник
День недели, в который выполняется вылет, остается прежним — понедельник Фото:

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» приняла решение о продлении выполнения регулярных рейсов по маршруту Пермь — Ташкент. Изначально программа полетов, начавшаяся в мае 2025 года, была рассчитана до конца августа.

«Рейсы будут осуществляться с 1 сентября по 20 октября. День недели, в который выполняется вылет, остается прежним — понедельник», — сказано на онлайн-табло международного аэропорта Большое Савино. 

Генеральный директор авиаперевозчика Петр Трубаев рассказал изданию «Коммерсант-Прикамье», что данное направление является рентабельным. Сейчас компания рассматривает возможность дальнейшего продления полетной программы вплоть до новогодних праздников. По его словам, средний уровень загрузки рейсов в Ташкент превышает 80%.

Ранее URA.RU писало о запуске полетной программы из краевой столицы в Узбекистан. Первый рейс вылетел 12 мая с 90%-ной загрузкой. Время в пути — 3 часа 20 минут.

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Авиакомпания «ЮВТ Аэро» приняла решение о продлении выполнения регулярных рейсов по маршруту Пермь — Ташкент. Изначально программа полетов, начавшаяся в мае 2025 года, была рассчитана до конца августа. «Рейсы будут осуществляться с 1 сентября по 20 октября. День недели, в который выполняется вылет, остается прежним — понедельник», — сказано на онлайн-табло международного аэропорта Большое Савино.  Генеральный директор авиаперевозчика Петр Трубаев рассказал изданию «Коммерсант-Прикамье», что данное направление является рентабельным. Сейчас компания рассматривает возможность дальнейшего продления полетной программы вплоть до новогодних праздников. По его словам, средний уровень загрузки рейсов в Ташкент превышает 80%. Ранее URA.RU писало о запуске полетной программы из краевой столицы в Узбекистан. Первый рейс вылетел 12 мая с 90%-ной загрузкой. Время в пути — 3 часа 20 минут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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