Пермяки смогут летать в Ташкент осенью

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» приняла решение о продлении выполнения регулярных рейсов по маршруту Пермь — Ташкент. Изначально программа полетов, начавшаяся в мае 2025 года, была рассчитана до конца августа.
«Рейсы будут осуществляться с 1 сентября по 20 октября. День недели, в который выполняется вылет, остается прежним — понедельник», — сказано на онлайн-табло международного аэропорта Большое Савино.
Генеральный директор авиаперевозчика Петр Трубаев рассказал изданию «Коммерсант-Прикамье», что данное направление является рентабельным. Сейчас компания рассматривает возможность дальнейшего продления полетной программы вплоть до новогодних праздников. По его словам, средний уровень загрузки рейсов в Ташкент превышает 80%.
Ранее URA.RU писало о запуске полетной программы из краевой столицы в Узбекистан. Первый рейс вылетел 12 мая с 90%-ной загрузкой. Время в пути — 3 часа 20 минут.
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