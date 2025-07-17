«Партия пенсионеров» поможет единороссам выиграть выборы в Пермском крае

«Партия пенсионеров» расставила технических кандидатов на выборах в Березниках

Партия закрыла все округа в Березниках Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Реготделение «Партии пенсионеров» страхует единороссов на выборах в думу Березников в Пермском крае. Партия предоставила технических кандидатов — это подстраховка на случай массового снятия кандидатов и срыва выборов.

«Комиссия решает: заверить прилагаемый список кандидатов в депутаты Березниковской городской думы на выборах, выдвинутый избирательным объединением «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Пермском крае» края в количестве 28 человек», — говорится в решении ТИК Березников. «Пенсионеры» принесли свои списки в избирательную комиссию, в тот же день, что единороссы. Они закрыли все округа.

Представитель «пенсионеров» страхует и на губернаторских выборах. Людмила Караваева, выдвинутая партией, является техническим кандидатом для Дмитрия Махонина («Единая Россия»). Источники URA.RU говорят, что «Партия пенсионеров» в принципе была придумана для этой роли. «Внутрипол в Прикамье страхуется пенсионерами на важных выборах. Там, где мандаты гарантированно должны получить единороссы, и где нет уверенности в остальных кандидатах, что они потенциально не снимутся», — поясняет инсайдер.

URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора Пермского края. На момент публикации ответ не был получен.