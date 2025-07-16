16 июля 2025

За пять лет пермские рыбаки выловили из рек почти тысячу тонн лещей и судаков

Минприроды: промысловый улов рыбы в Пермском крае за пять лет вырос в 1,5 раза
© Служба новостей «URA.RU»
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В промышленном масштабе в Камском и Воткинском водохранилищах ведется вылов 12 видов рыб
В промышленном масштабе в Камском и Воткинском водохранилищах ведется вылов 12 видов рыб Фото:

В Пермском крае за последние пять лет объем промышленного вылова рыбы увеличился в полтора раза, приблизившись к отметке в одну тысячу тонн. За 2024 год рыболовецкие предприятия выловили 358,99 тонн леща, который остается наиболее востребованным среди рыб региона. Второе место по объему занимает судак — его добыча составила 137,58 тонн.

«В промышленном масштабе в Камском и Воткинском водохранилищах ведется вылов 12 видов рыб. Помимо леща и судака, среди них чехонь, плотва, щука, окунь, густера, налим, язь, синец, жерех, сом, уклейка, стерлядь, карась и белоглазка», — сказано в ежегодном отчету регионального Министерства природных ресурсов.

Отмечается значительный рост интереса промысловиков к карасю — в 2024 году объем его вылова увеличился в два раза. Наиболее заметное увеличение добычи зафиксировано по карасю (рост на 60,8%), лещу (на 27,7%) и сому (на 27,5%).

Общий объем промышленного вылова за 2024 год составил 973,3 тонны речной рыбы — это лишь незначительно меньше показателя 2023 года (разница составила 12,8 тонны). По сравнению с 2020 годом уловы выросли в полтора раза: тогда было добыто 640,5 тонны рыбы.

На Камском водохранилище объем вылова по сравнению с предыдущим годом увеличился на 19,78 тонны (+4,2%), достигнув 490,4 тонны. В то же время в районе Чайковского на Воткинском водохранилище годовой улов снизился на 30,5 тонны (-6,5%) и составил 439,2 тонны.

По информации профильного ведомства, промышленным рыболовством занимаются несколько десятков предпринимателей. Лидерами по объему улова в прошлом году стали ООО «Уральский консалтинговый центр» — пермский поставщик готовых блюд для медицинских учреждений, ООО «Рыбхоз» из Чайковского, а также индивидуальные предприниматели Тараканов, Русаков и Тудвасев.

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В Пермском крае за последние пять лет объем промышленного вылова рыбы увеличился в полтора раза, приблизившись к отметке в одну тысячу тонн. За 2024 год рыболовецкие предприятия выловили 358,99 тонн леща, который остается наиболее востребованным среди рыб региона. Второе место по объему занимает судак — его добыча составила 137,58 тонн. «В промышленном масштабе в Камском и Воткинском водохранилищах ведется вылов 12 видов рыб. Помимо леща и судака, среди них чехонь, плотва, щука, окунь, густера, налим, язь, синец, жерех, сом, уклейка, стерлядь, карась и белоглазка», — сказано в ежегодном отчету регионального Министерства природных ресурсов. Отмечается значительный рост интереса промысловиков к карасю — в 2024 году объем его вылова увеличился в два раза. Наиболее заметное увеличение добычи зафиксировано по карасю (рост на 60,8%), лещу (на 27,7%) и сому (на 27,5%). Общий объем промышленного вылова за 2024 год составил 973,3 тонны речной рыбы — это лишь незначительно меньше показателя 2023 года (разница составила 12,8 тонны). По сравнению с 2020 годом уловы выросли в полтора раза: тогда было добыто 640,5 тонны рыбы. На Камском водохранилище объем вылова по сравнению с предыдущим годом увеличился на 19,78 тонны (+4,2%), достигнув 490,4 тонны. В то же время в районе Чайковского на Воткинском водохранилище годовой улов снизился на 30,5 тонны (-6,5%) и составил 439,2 тонны. По информации профильного ведомства, промышленным рыболовством занимаются несколько десятков предпринимателей. Лидерами по объему улова в прошлом году стали ООО «Уральский консалтинговый центр» — пермский поставщик готовых блюд для медицинских учреждений, ООО «Рыбхоз» из Чайковского, а также индивидуальные предприниматели Тараканов, Русаков и Тудвасев.
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