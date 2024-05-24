Курганец обокрал челябинского водителя с помощью виртуальной карты

Челябинские полицейские задержали мужчину, который путем создания виртуальной карты снял со счета подвозившего его водителя 15 тысяч рублей. Ситуацией злоумышленник воспользовался, когда его попросили оплатить бензин на автозаправке, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«77-летний челябинец подвозил попутчика на личной машине и попросил оплатить бензин, доверив ему свою банковскую карту на автозаправке. Житель Курганской области создал виртуальную платежную карту и совершил на нее перевод в размере 15 тысяч рублей», — пояснили URA.RU в областном управлении МВД.
Полицейские прибыли на остановочный пункт, где потерпевший высадил попутчика, и задержали его. Похищенные деньги злоумышленник успел потратить на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).
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