24 мая 2024

Курганец обокрал челябинского водителя с помощью виртуальной карты

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога, трасса. М5. Челябинская область, дорожный знак, лес, трасса, дорога, автотранспорт, автомобильная дорога, поворот дороги
Курганец воспользовался ситуацией и умыкнул с чужой карты деньги, установив приложение Фото:

Челябинские полицейские задержали мужчину, который путем создания виртуальной карты снял со счета подвозившего его водителя 15 тысяч рублей. Ситуацией злоумышленник воспользовался, когда его попросили оплатить бензин на автозаправке, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«77-летний челябинец подвозил попутчика на личной машине и попросил оплатить бензин, доверив ему свою банковскую карту на автозаправке. Житель Курганской области создал виртуальную платежную карту и совершил на нее перевод в размере 15 тысяч рублей», — пояснили URA.RU в областном управлении МВД.

Полицейские прибыли на остановочный пункт, где потерпевший высадил попутчика, и задержали его. Похищенные деньги злоумышленник успел потратить на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).

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Челябинские полицейские задержали мужчину, который путем создания виртуальной карты снял со счета подвозившего его водителя 15 тысяч рублей. Ситуацией злоумышленник воспользовался, когда его попросили оплатить бензин на автозаправке, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «77-летний челябинец подвозил попутчика на личной машине и попросил оплатить бензин, доверив ему свою банковскую карту на автозаправке. Житель Курганской области создал виртуальную платежную карту и совершил на нее перевод в размере 15 тысяч рублей», — пояснили URA.RU в областном управлении МВД. Полицейские прибыли на остановочный пункт, где потерпевший высадил попутчика, и задержали его. Похищенные деньги злоумышленник успел потратить на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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