Зеленский: Россия собирает еще одну группировку войск у границы Украины

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский,  stock
Зеленский заявил, что ВС РФ проводят подготовку к наступательным действиям Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На границе Украины ВС РФ собирают еще одну группировку войск, сообщил президент страны Владимир Зеленский. Он добавил, что РФ также готовится к наступательным действиям в почти ста километрах от Харькова.

«Россия готовится к попытке наступательных действий в 90 километрах к северо-западу от Харькова, а у нашей границы собирается еще одна группировка войск», — заявил Зеленский. Его слова передает РБК Украина.

Ранее военные из украинского подразделения «Острые козырьки» сообщили, что страна не сможет победить Россию на фронте, даже если будет использовать беспилотники. По словам украинских военных, они могут причинять вред и сдерживать ВС РФ с помощью дронов, но не более.

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что за последний месяц потери в рядах ВСУ составили 15 тысяч человек, передает Pravda.ru. Также за этот период было ликвидировано 430 танков, 277 беспилотников, восемь самолетов и другой боевой техники украинской армии.

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На границе Украины ВС РФ собирают еще одну группировку войск, сообщил президент страны Владимир Зеленский. Он добавил, что РФ также готовится к наступательным действиям в почти ста километрах от Харькова. «Россия готовится к попытке наступательных действий в 90 километрах к северо-западу от Харькова, а у нашей границы собирается еще одна группировка войск», — заявил Зеленский. Его слова передает РБК Украина. Ранее военные из украинского подразделения «Острые козырьки» сообщили, что страна не сможет победить Россию на фронте, даже если будет использовать беспилотники. По словам украинских военных, они могут причинять вред и сдерживать ВС РФ с помощью дронов, но не более. Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что за последний месяц потери в рядах ВСУ составили 15 тысяч человек, передает Pravda.ru. Также за этот период было ликвидировано 430 танков, 277 беспилотников, восемь самолетов и другой боевой техники украинской армии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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