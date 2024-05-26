В ХМАО вынесли приговор мастеру буровой, из-за которого нефтяник разбил голову

Нижневартовский районный суд прекратил уголовное дело в отношении мастера буровой Самотлорского месторождения, из-за которого один из вахтовиков получил черепно-мозговую травму. Поводом стало примирение сторон, сообщается в базе суда.
«Прекратить уголовное дело в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 Уголовного кодекса Российской Федерации. ... [На основании] статьи 25 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с примирением сторон», — сообщается в картотеке.
Согласно материалам дела, потерпевший получил черепно-мозговую травму, когда по заданию руководителя работал с неисправным ротором. Подсудимый свою вину полностью признал и возместил вахтовику причиненный ущерб.
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