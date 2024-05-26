26 мая 2024
25 мая 2024

В ХМАО вынесли приговор мастеру буровой, из-за которого нефтяник разбил голову

В ХМАО суд прекратил дело против мастера буровой, виновного в травме вахтовика
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд прекратил уголовное дело за примирением сторон
Суд прекратил уголовное дело за примирением сторон Фото:

Нижневартовский районный суд прекратил уголовное дело в отношении мастера буровой Самотлорского месторождения, из-за которого один из вахтовиков получил черепно-мозговую травму. Поводом стало примирение сторон, сообщается в базе суда.

«Прекратить уголовное дело в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 Уголовного кодекса Российской Федерации. ... [На основании] статьи 25 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с примирением сторон», — сообщается в картотеке.

Согласно материалам дела, потерпевший получил черепно-мозговую травму, когда по заданию руководителя работал с неисправным ротором. Подсудимый свою вину полностью признал и возместил вахтовику причиненный ущерб.

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Нижневартовский районный суд прекратил уголовное дело в отношении мастера буровой Самотлорского месторождения, из-за которого один из вахтовиков получил черепно-мозговую травму. Поводом стало примирение сторон, сообщается в базе суда. «Прекратить уголовное дело в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 Уголовного кодекса Российской Федерации. ... [На основании] статьи 25 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с примирением сторон», — сообщается в картотеке. Согласно материалам дела, потерпевший получил черепно-мозговую травму, когда по заданию руководителя работал с неисправным ротором. Подсудимый свою вину полностью признал и возместил вахтовику причиненный ущерб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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