Театр кукол первым откроет творческий сезон в Ханты-Мансийске

Ханты-Мансийский театр кукол первым откроет новый творческий сезон в столице ХМАО. На предстоящих выходных маленьким зрителям и их родителям покажут сразу два спектакля. Как интересно провести уикенд — в афише URA.RU.
6 сентября
Открытие творческого сезона в театре кукол
Торжественное открытие начнется в 12:00. Зрители смогут увидеть два спектакля: «Давай мириться навсегда» и «Кому нравится ночь». А затем — сделать аквагрим и принять участие в мастер-классах по созданию сувениров и свечек. В театре также устроят шоу мыльных пузырей. Билеты можно приобрести в театре.
Ягодно-грибной фестиваль
Ежегодный фестиваль организует Музей природы и человека. С 12:00 до 18:00 гости смогут посетить сразу несколько тематических площадок. Среди них — научная, творческая, гастрономическая, концертная и ярмарка. Для каждой из локаций предусмотрены различные активности. Например, в научной лаборатории специалисты расскажут, как получить чернила из грибов. А в творческой локации устроят мастер-класс по бисероплетению и лепке украшений из глины в форме ягод. Там же горожанам предлагают сделать переводные тату с изображением ягод и грибов.
7 сентября
Бесплатный концерт Mia Boyka
Популярная среди молодежи певица выступит на церемонии закрытия кубка губернатора Югры по конкуру и выездке. Концерт начнется в 17:00 на территории спортивной школы «Мустанг».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!