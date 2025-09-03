Театр кукол первым откроет творческий сезон в Ханты-Мансийске

Торжественное открытие в театре кукол запланировано 6 сентября в 12:00
Ханты-Мансийский театр кукол первым откроет новый творческий сезон в столице ХМАО. На предстоящих выходных маленьким зрителям и их родителям покажут сразу два спектакля. Как интересно провести уикенд — в афише URA.RU.

6 сентября

Открытие творческого сезона в театре кукол

Торжественное открытие начнется в 12:00. Зрители смогут увидеть два спектакля: «Давай мириться навсегда» и «Кому нравится ночь». А затем — сделать аквагрим и принять участие в мастер-классах по созданию сувениров и свечек. В театре также устроят шоу мыльных пузырей. Билеты можно приобрести в театре.

Ягодно-грибной фестиваль

Ежегодный фестиваль организует Музей природы и человека. С 12:00 до 18:00 гости смогут посетить сразу несколько тематических площадок. Среди них — научная, творческая, гастрономическая, концертная и ярмарка. Для каждой из локаций предусмотрены различные активности. Например, в научной лаборатории специалисты расскажут, как получить чернила из грибов. А в творческой локации устроят мастер-класс по бисероплетению и лепке украшений из глины в форме ягод. Там же горожанам предлагают сделать переводные тату с изображением ягод и грибов.

7 сентября

Бесплатный концерт Mia Boyka

Популярная среди молодежи певица выступит на церемонии закрытия кубка губернатора Югры по конкуру и выездке. Концерт начнется в 17:00 на территории спортивной школы «Мустанг».

