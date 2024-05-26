Угроза паводка и громкая отставка в правительстве ХМАО: главные новости за неделю

В некоторых районах ХМАО возникла угроза паводка

27 мая 2024 в 00:22 Размер текста - 17 +

В ХМАО возникла угроза паводка, некоторые районы региона уже начало подтапливать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В некоторых районах Ханты-Мансийского автономного округа возникла угроза паводка, а директор регионального департамента внутренней политики Александр Скурихин подал в отставку. URA.RU собрало подборку главных событий Югры за неделю с 20 по 26 мая. Угроза паводка Дачи в пригородах Сургута, Нижневартовска, Нефтеюганска и Пыть-Яха начало подтапливать паводковыми водами. При этом пик подъема уровня воды ожидается в июне. В зоне риска находятся 46 населенных пунктов. Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев попросил оперштаб ХМАО предупредить людей о возможной эвакуации, заранее готовить эвакуационную работу и укреплять дамбы. По его словам, паводок в этом году непредсказуем и «топит те поселки, куда вода раньше не приходила». Губернатор ХМАО Наталья Комарова на следующий же день дала поручение оценить необходимость дополнительного обеспечения плавсредствами разные города и районы округа. Также по ее указанию было создано четыре группы, которые будут бороться с паводками на территории региона. С 24 мая они курсируют по Сургуту, Мегиону, Нижневартовску и по Сургутскому, Нижневартовскому, Нефтеюганскому, Ханты-Мансийскому районам. Кадровые перестановки в правительстве ХМАО Директор департамента внутренней политики ХМАО Александр Скурихин 21 мая по собственному желанию подал в отставку. Он занимал этот пост с 2015 года и, покидая его, персонально поблагодарил Комарову и всех своих коллег. Из-за того, что политик столь неожиданно покинул свой пост, среди югорчан начали распространяться слухи о его назначении на пост мэра Сургута или Нефтеюганска. Однако департамент внутренней политики (внупол) ХМАО опроверг эту информацию, сообщив, что Скурихин останется в Ханты-Мансийске и вернется к преподаванию в вузе. По информации источника URA.RU, за девять лет работы чиновник просто выгорел и захотел сменить обстановку. А вот в департаменте социального развития ХМАО, наоборот, ожидается новый руководитель. Этот пост прочат главе окружного филиала фонда «Защитники Отечества» Игорю Илыку. Предполагалось, что вскоре начнутся дебаты и онлайн-голосование за потенциальных претендентов, но они были перенесены на начало июня. В стороне от событий недели не остался и экс-глава Сургута Андрей Филатов. Он получил новую должность и теперь занимает пост замдиректора финансовоемкого «Фонда развития Югры», принадлежащего правительству округа. На новом месте Филатов будет отвечать за поиск инвесторов в мегапроекты региона — строительство инновационного научно-технологического центра «Юнити Парк» в Сургуте и особой экономической зоны в Нягани. В дальнейшем спектр его полномочий может быть расширен, если экс-чиновника согласуют на место независимого директора авиакомпании Utair. Судя по всему, дела сына Филатова тоже в порядке. Пока Андрей Филатов еще находился на посту градоначальника, компания Глеба Филатова заработала на подрядах с мэрией около 154 миллионов рублей. В состав учредителей московского ООО «Спецмонтажпроект» он вошел в декабре 2023 года. Впрочем, компания и до этого успешно сотрудничала с мэрией Сургута на протяжении последних трех лет. У мегапроекта «Юнити Парк» появился федеральный инвестор Комарова привлекла первого федерального инвестора на мегапроект ИНТЦ «Юнити Парк», одобренный президентом России Владимиром Путиным. Им стала группа компаний «Самолет». Инвестиционное соглашение на восемь лет, по которому застройщик должен будет вложить 30 миллиардов рублей в строительство, они подписали 23 мая. Фейк-история о экс-вице-губернаторе ХМАО В СМИ выставили бывшего замгубернатора ХМАО и ЯНАО Александра Кима жертвой мошенников. По их словам, экс-чиновник перевел 20 миллионов рублей злоумышленникам, которые представились губернатором Югры, отдав при этом все свои сбережения и набрав кредитов. Его якобы убедила старая схема, когда мошенники просят пообщаться с сотрудником ФСБ, а после запугивают переводом средств с личного счета в помощь ВСУ. Конечно, вся эта история оказалась фейком и Ким ее опроверг. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В некоторых районах Ханты-Мансийского автономного округа возникла угроза паводка, а директор регионального департамента внутренней политики Александр Скурихин подал в отставку. URA.RU собрало подборку главных событий Югры за неделю с 20 по 26 мая. Дачи в пригородах Сургута, Нижневартовска, Нефтеюганска и Пыть-Яха начало подтапливать паводковыми водами. При этом пик подъема уровня воды ожидается в июне. В зоне риска находятся 46 населенных пунктов. Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев попросил оперштаб ХМАО предупредить людей о возможной эвакуации, заранее готовить эвакуационную работу и укреплять дамбы. По его словам, паводок в этом году непредсказуем и «топит те поселки, куда вода раньше не приходила». Губернатор ХМАО Наталья Комарова на следующий же день дала поручение оценить необходимость дополнительного обеспечения плавсредствами разные города и районы округа. Также по ее указанию было создано четыре группы, которые будут бороться с паводками на территории региона. С 24 мая они курсируют по Сургуту, Мегиону, Нижневартовску и по Сургутскому, Нижневартовскому, Нефтеюганскому, Ханты-Мансийскому районам. Директор департамента внутренней политики ХМАО Александр Скурихин 21 мая по собственному желанию подал в отставку. Он занимал этот пост с 2015 года и, покидая его, персонально поблагодарил Комарову и всех своих коллег. Из-за того, что политик столь неожиданно покинул свой пост, среди югорчан начали распространяться слухи о его назначении на пост мэра Сургута или Нефтеюганска. Однако департамент внутренней политики (внупол) ХМАО опроверг эту информацию, сообщив, что Скурихин останется в Ханты-Мансийске и вернется к преподаванию в вузе. По информации источника URA.RU, за девять лет работы чиновник просто выгорел и захотел сменить обстановку. А вот в департаменте социального развития ХМАО, наоборот, ожидается новый руководитель. Этот пост прочат главе окружного филиала фонда «Защитники Отечества» Игорю Илыку. Предполагалось, что вскоре начнутся дебаты и онлайн-голосование за потенциальных претендентов, но они были перенесены на начало июня. В стороне от событий недели не остался и экс-глава Сургута Андрей Филатов. Он получил новую должность и теперь занимает пост замдиректора финансовоемкого «Фонда развития Югры», принадлежащего правительству округа. На новом месте Филатов будет отвечать за поиск инвесторов в мегапроекты региона — строительство инновационного научно-технологического центра «Юнити Парк» в Сургуте и особой экономической зоны в Нягани. В дальнейшем спектр его полномочий может быть расширен, если экс-чиновника согласуют на место независимого директора авиакомпании Utair. Судя по всему, дела сына Филатова тоже в порядке. Пока Андрей Филатов еще находился на посту градоначальника, компания Глеба Филатова заработала на подрядах с мэрией около 154 миллионов рублей. В состав учредителей московского ООО «Спецмонтажпроект» он вошел в декабре 2023 года. Впрочем, компания и до этого успешно сотрудничала с мэрией Сургута на протяжении последних трех лет. Комарова привлекла первого федерального инвестора на мегапроект ИНТЦ «Юнити Парк», одобренный президентом России Владимиром Путиным. Им стала группа компаний «Самолет». Инвестиционное соглашение на восемь лет, по которому застройщик должен будет вложить 30 миллиардов рублей в строительство, они подписали 23 мая. В СМИ выставили бывшего замгубернатора ХМАО и ЯНАО Александра Кима жертвой мошенников. По их словам, экс-чиновник перевел 20 миллионов рублей злоумышленникам, которые представились губернатором Югры, отдав при этом все свои сбережения и набрав кредитов. Его якобы убедила старая схема, когда мошенники просят пообщаться с сотрудником ФСБ, а после запугивают переводом средств с личного счета в помощь ВСУ. Конечно, вся эта история оказалась фейком и Ким ее опроверг.