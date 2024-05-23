СМИ выставили бывшего замгубернатора ХМАО и ЯНАО жертвой мошенников

Медиа выставили бывшего замгубернатора ХМАО и ЯНАО Александра Кима жертвой мошенников, которого развели от имени губернатора Югры Натальи Комаровой. В telegram-каналах «Сапа Медиа» и «Мегаполис Югра» появилась информация, что экс-чиновник якобы перевел неизвестным 20 миллионов рублей злоумышленникам.
«Бывший заместитель губернаторов Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, а ныне московский предприниматель Александр Ким стал жертвой мошеннической разводки, 66-летний экс-чиновник отправил неизвестным 19,6 млн рублей. Мошенники водили его за нос более двух недель. А все потому, что изначально сообщение ему поступило от имени губернатора ХМАО Натальи Комаровой», — пишет «Сапа Медиа». Аналогичную публикацию разместил «Мегаполис» со ссылкой на собственные источники.
Авторы сообщают, что Ким перевел мошенникам «все свои сбережения и набрал кредитов». Злоумышленники, по словам авторов публикации, завели подложный аккаунт от имени губернатора Комаровой и попросили пообщаться с сотрудником ФСБ. В публикациях говорится, что Кима якобы убедила старая схема, когда мошенники запугивают переводом средств с личного счета в помощь ВСУ.
Источники в югорском правительстве и полиции говорят, что первый раз об этом слышат. Но экс-чиновник давно живет в Москве, и все могло произойти в столице. Сам Ким хранит молчание и не отвечает ни на звонки, ни на сообщения. В пресс-службе УМВД Москвы URA.RU сообщили, что не могут комментировать такую информацию, сославшись на закон о защите персональных данных.
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