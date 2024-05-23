История с мошенниками, которые обманули бывшего заместителя губернатора ХМАО и ЯНАО Александра Кима на 19,6 миллионов рублей от имени губернатора Югры Натальи Комаровой, оказалась фейком. Он опроверг информацию в беседе с журналистом URA.RU
«Я не знаю, о чем идет речь. Может быть, какой-то однофамилец? Эта история не имеет ко мне отношения. Никакие мошенники ни от чьего имени меня не разводили», — прокомментировал Ким.
Накануне югорские и федеральные медиа сообщали со ссылкой на свои источники, что бывшего чиновника якобы обманули мошенники. Однако, как оказалось, никто с аккаунта «Наталья Комарова» ему не писал, от имени «кураторов из ФСБ» не звонил и не просил «обезопасить деньги, которые могут быть направлены на финансирование ВСУ». Кредиты на эти цели Ким тоже не брал.
Ранее URA.RU сообщало, что СМИ выставили Кима жертвой злоумышленников. Об этом писали telegram-каналы «Сапа Медиа» и «Мегаполис Югра» со ссылкой на свои источники.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!