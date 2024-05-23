23 мая 2024

Экс-замгубернатора ХМАО и ЯНАО развеял слух о переводе 20 млн рублей мошенникам

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Бывший вице-губернатор ХМАО и ЯНАО Александр Ким не переводил мошенникам кредитные миллионы
Бывший вице-губернатор ХМАО и ЯНАО Александр Ким не переводил мошенникам кредитные миллионы Фото:

История с мошенниками, которые обманули бывшего заместителя губернатора ХМАО и ЯНАО Александра Кима на 19,6 миллионов рублей от имени губернатора Югры Натальи Комаровой, оказалась фейком. Он опроверг информацию в беседе с журналистом URA.RU

«Я не знаю, о чем идет речь. Может быть, какой-то однофамилец? Эта история не имеет ко мне отношения. Никакие мошенники ни от чьего имени меня не разводили», — прокомментировал Ким.

Накануне югорские и федеральные медиа сообщали со ссылкой на свои источники, что бывшего чиновника якобы обманули мошенники. Однако, как оказалось, никто с аккаунта «Наталья Комарова» ему не писал, от имени «кураторов из ФСБ» не звонил и не просил «обезопасить деньги, которые могут быть направлены на финансирование ВСУ». Кредиты на эти цели Ким тоже не брал.

Ранее URA.RU сообщало, что СМИ выставили Кима жертвой злоумышленников. Об этом писали telegram-каналы «Сапа Медиа» и «Мегаполис Югра» со ссылкой на свои источники.

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История с мошенниками, которые обманули бывшего заместителя губернатора ХМАО и ЯНАО Александра Кима на 19,6 миллионов рублей от имени губернатора Югры Натальи Комаровой, оказалась фейком. Он опроверг информацию в беседе с журналистом URA.RU «Я не знаю, о чем идет речь. Может быть, какой-то однофамилец? Эта история не имеет ко мне отношения. Никакие мошенники ни от чьего имени меня не разводили», — прокомментировал Ким. Накануне югорские и федеральные медиа сообщали со ссылкой на свои источники, что бывшего чиновника якобы обманули мошенники. Однако, как оказалось, никто с аккаунта «Наталья Комарова» ему не писал, от имени «кураторов из ФСБ» не звонил и не просил «обезопасить деньги, которые могут быть направлены на финансирование ВСУ». Кредиты на эти цели Ким тоже не брал. Ранее URA.RU сообщало, что СМИ выставили Кима жертвой злоумышленников. Об этом писали telegram-каналы «Сапа Медиа» и «Мегаполис Югра» со ссылкой на свои источники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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