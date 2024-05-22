Экс-мэр Сургута Андрей Филатов получил вторую должность с момента отставки. Он занял пост замдиректора финансовоемкого «Фонда развития Югры», принадлежащего правительству округа. Об этом URA.RU рассказал руководитель ФНР Роман Колупаев.
«Филатов, в первую очередь, займется мегапроектами — ИНТЦ „Юнити Парк“ в Сургуте и особой экономической зоной в Нягани», — отметил Колупаев. По данным источников URA.RU, бюджет фонда — около 1,5 млрд рублей. Филатов приступил к работе с 20 мая. В дальнейшем спектр его полномочий может быть расширен и будет связан с авиацией, если экс-чиновник будет согласован на место независимого директора авиакомпании Utair, но пока источники в политическом истеблишменте уточняют, что говорить об этом рано.
Ранее URA.RU писало, что Филатов рассматривается на пост независимого директора компании Utair. Кроме того, после отставки губернатор ХМАО Наталья Комарова назначила его своим советником на общественных началах.
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